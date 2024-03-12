Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч

У ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками

Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. У ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками.

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Допомога Україні не зможе відновитися без рішення Конгресу

Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Про це повідомляється в проєкті бюджету США на 2025 фінансовий рік, який представив президент США Джо Байден.

У бюджеті глава американської держави повторив свій заклик негайно виділити гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу 92 млрд доларів на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

«Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких з найбільш уразливих районів світу», – наголосив президент.

За словами Байдена, проєкт бюджету на 2025 рік фінансовий рік не може вирішити проблему критично важливої підтримки України, для чого потрібне рішення Конгресу.

Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну

Французи мають знати, що їхні діти «не будуть помирати» на війні в Україні, оскільки країна не є членом НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому.

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«Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони», – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що його французький колега Еммануель Макрон хоче обговорити це більш детально під час візиту в Україну і він розуміє слова лідера Франції.

«Те, що він сказав, що ми не можемо нічого «виключати», я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території», – запевняє Володимир Зеленський.

Однак Володимир Зеленський запевняє французів, що їхні діти не помруть в Україні, оскільки країна не є членом НАТО.

«Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО», – сказав Володимир Зеленський.

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Зеленський додав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

У цьому плані він навів приклад танків «Леопард» і САУ «Цезар», які відправляють назад на територію країн Європи для ремонту.

Коли ЄС передасть Україні перші прибутки з заморожених активів Росії

Європейська комісія готує план, що дозволить конфіскувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 млрд євро. Про це інформує Financial Times.

Співрозмовники FT стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 млрд євро), починаючи з лютого цього року.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС. Далі, згідно з проєктом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і «могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей».

Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 млрд євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. За словами джерел FT, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 млрд євро.

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Столтенберг відповів, чи планує НАТО надсилати війська в Україну

Альянс не планує надсилати свої військовослужбовців в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Sky News.

Зазначається, що таким чином Столтенберг відмежувався від заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ на українських територіях.

«НАТО не планує надсилати війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту», – запевняє Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, навіть якщо країни-члени вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки всі вони пов’язані пактом про колективну оборону.

Столтенберг зазначив, що Макрон зробив помилку, кажучи про «стратегічну неоднозначність» щодо можливого розгортання західних військ.

Атака дронів на РФ

У ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Так, у Білгородській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника невідомого типу. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровеньок, с. Петрівка, с. Солов'ївка.

Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа сталася на місцевій нафтобазі.

Згодом губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков зазначив, що в Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння.