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США сподіваються на продовження зернової угоди, попри погрози Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
США сподіваються на продовження зернової угоди, попри погрози Росії
Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля ООН і Туреччини, задля пролонгації дії цієї домовленості
фото з відкритих джерел

Зернова угода грає важливу роль у зміцненні продовольчої безпеки в усьому світі

Попри намагання Росії зірвати зернову угоду, Сполучені Штати сподіваються на її продовження. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтон, передає Укрінформ.

За його словами, ініціатива приносить користь людям у всьому світі, особливо на так званому Глобальному Півдні, які постраждали від браку продовольчої безпеки внаслідок російської війни в Україні.

«Тому ми сподіваємося, що Чорноморська зернова угода буде продовжена», – зауважив Кірбі.

Америка надалі підтримуватиме зусилля ООН і Туреччини, задля пролонгації дії цієї домовленості, «бо вона справді має значення для людей поза межами регіону», додав представник Білого дому.

Нещодавно Росія вкотре погрожувала розривом «зернової угоди» через те, що російська частина вимог нібито не була виконана. 

Раніше повідомлялося, що Чорноморська зернова ініціатива продовжить діяти, попри попередні безуспішні переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають.

До слова, російська сторона 4 червня зареєструвала два вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні.

Теги: росія Вашингтон переговори погрози

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