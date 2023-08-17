Ще три країни ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Естонія, Литва і Латвія підтримують Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС

Країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України

Естонія, Литва та Латвія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, опублікувавши спільний документ, підписаний прем’єр-міністрами трьох країн Балтії.

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«Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС», - написала Каллас.

У документі, зокрема, зазначається, що країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України, забезпечуватимуть реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху.

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Раніше Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна провела перші консультації з урядом Великої Британії щодо гарантій безпеки для України.