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Ще три країни ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще три країни ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Естонія, Литва і Латвія підтримують Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС
фото: delfi.lt

Країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України

Естонія, Литва та Латвія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, опублікувавши спільний документ, підписаний прем’єр-міністрами трьох країн Балтії.

«Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС», - написала Каллас.

У документі, зокрема, зазначається, що країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України, забезпечуватимуть реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху.

Ще три країни ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України фото 1

Раніше Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна провела перші консультації з урядом Великої Британії щодо гарантій безпеки для України.

Теги: міністр Естонія Латвія Литва Україна

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