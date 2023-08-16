Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну
Інна Калацька відбуває адміністративний арешт
фото: Інна Калацька/Facebook

Зафіксовано кілька випадків переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні

У Білорусі правоохоронці затримали Інну Калацьку – матір колишнього політвʼязня, а нині добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України. Про це 15 серпня повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у «причетності до екстремізму», вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.

Тихін Клюкач у січні 2021 року отримав півтора року колонії за статтею про порушення порядку (частина 1 статті 342 КК Білорусі). За версією слідства, у 2020 році Тихін та Софія Малашевич спеціально приїхали з Бреста, щоб 6 вересня взяти участь у Марші єдності в Мінську. Дівчина, як стверджувалося, зробила «вульгарні написи» на щитах військових, які були виставлені біля Палацу незалежності.

На початку процесу Тихін взяв на себе всю провину, але МВС надало відео, на якому це не підтвердилося. З цієї причини прокурор зняв з нього звинувачення у хуліганстві, залишивши лише статтю про порушення правил громадського порядку.

Це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.

Під час відбування покарання проти Сергія Франчука порушили ще одну кримінальну справу – за образу Лукашенка. За це йому додали ще шість місяців колонії.

До цього силовики прийшли до батька бійця полку імені Калинівського Дениса Урбановича та записали з ним ролик із закликом до сина повернутися додому. «Відсидиш десяток років… але ти житимеш на Батьківщині», – казав чоловік у відеоролику. Це відео могло бути записане під тиском.

Теги: Білорусь Україна добровольці війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вербує нових найманців на війну в Україну
Росія вже шукає «добровольців» для війни у Казахстані – Reuters
3 серпня, 18:33
В Україні загинув доброволець із Литви, який воював у Бахмуті
У боях за Бахмут загинув доброволець із Литви
4 липня, 02:15
Окупанти майже рік намагаються захопити Бахмут
«Вони підірвали самі себе»: білоруський доброволець про найстрашніший бій у Бахмуті
22 червня, 18:33

Соціум

Колишній російський міністр після отримання повістки втік до США
Колишній російський міністр після отримання повістки втік до США
В Італії сталося виверження вулкану Етна (відео)
В Італії сталося виверження вулкану Етна (відео)
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю
Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю
У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну
У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну
У столиці Лівії сталася бійка між військовими: є жертви, понад 100 поранених
У столиці Лівії сталася бійка між військовими: є жертви, понад 100 поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
11K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9421
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8335
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7712
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5133
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту