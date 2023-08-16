У Білорусі силовики «шиють» статтю матері добровольця, що воює за Україну

Зафіксовано кілька випадків переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні

У Білорусі правоохоронці затримали Інну Калацьку – матір колишнього політвʼязня, а нині добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України. Про це 15 серпня повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

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Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у «причетності до екстремізму», вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.

Тихін Клюкач у січні 2021 року отримав півтора року колонії за статтею про порушення порядку (частина 1 статті 342 КК Білорусі). За версією слідства, у 2020 році Тихін та Софія Малашевич спеціально приїхали з Бреста, щоб 6 вересня взяти участь у Марші єдності в Мінську. Дівчина, як стверджувалося, зробила «вульгарні написи» на щитах військових, які були виставлені біля Палацу незалежності.

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На початку процесу Тихін взяв на себе всю провину, але МВС надало відео, на якому це не підтвердилося. З цієї причини прокурор зняв з нього звинувачення у хуліганстві, залишивши лише статтю про порушення правил громадського порядку.

Це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.

Під час відбування покарання проти Сергія Франчука порушили ще одну кримінальну справу – за образу Лукашенка. За це йому додали ще шість місяців колонії.

До цього силовики прийшли до батька бійця полку імені Калинівського Дениса Урбановича та записали з ним ролик із закликом до сина повернутися додому. «Відсидиш десяток років… але ти житимеш на Батьківщині», – казав чоловік у відеоролику. Це відео могло бути записане під тиском.