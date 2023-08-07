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Скільки українців виїхало через війну: Мінекономіки оприлюднило цифри

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки українців виїхало через війну: Мінекономіки оприлюднило цифри
Через війну з України виїхало понад шість мільйонів людей
фото з відкритих джерел

В Україні також зареєстровано понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених громадян

Дані Міністерства економіки свідчать, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні близько 6,2 мільйона українців виїхали за межі країни. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в етері програми «Укрінформ: вечірній стрім». 

Кількість людей, які покинули Україну, визначається на основі даних Верховного комісара ООН у справах біженців, Євростату, мобільних операторів, аналітичних установ і Державної прикордонної служби.

«Ситуація, з якою стикається Україна після повномасштабного вторгнення, є небаченою. Масштабна внутрішня та зовнішня міграція наразі становить серйозний виклик для країни», – підкреслила заступниця міністра економіки.

Зазначається, що в Україні також зареєстровано понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених громадян. Однак є і ті, хто не звертається за реєстрацією, що додає додаткову складність управлінню ситуацією.

Раніше повідомлялося, що Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

Нагадаємо, у Європейському Союзі гостра нестача робочої сили тривалий час гальмувала економічне зростання та сприяла інфляції. Європейці розраховували завдяки потоку біженців, який виник після вторгнення Росії до України, бодай частково вирішити проблему із робочою силою, але цього не сталось через низку причин.

До слова, через повномасштабне військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у Польщі. Українські біженці вплинули на ринок нерухомості в країні. Так, у 2022 році у Польщі був стрибок цін на оренду квартир через великий попит на них серед українців.

Читайте також: Чи є в наших біженців стимули повертатися в Україну?
Теги: Мінекономіки ринок Україна кордон

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