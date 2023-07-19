Вибухи в українських містах та зустріч Зеленського з делегацією Японії: головне за ніч

Акіхіко Танака, глава Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), прибув до Києва у рамках свого візиту

У ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працювала протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Також в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.Україна й ООН підписали меморандум стосовно післявоєнного відновлення держави. Акіхіко Танака, глава Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), прибув до Києва у рамках свого візиту. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 19 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в українських містах

У ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

Також в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У місцевих пабліках повідомляють про щонайменше три вибухи - перший відбувся близько 02:06.

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Зокрема у тимчасово окупованому Криму у Севастополі пролунала серія вибухів у районі Козачої бухти. Вони можуть бути пов'язані з черговою російською ракетною атакою по містах України.

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Президент ПАР заявив, що Росія вважатиме арешт Путіна оголошенням війни

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив про труднощі, з якими стикається його країна щодо виконання рішення Міжнародного кримінального суду стосовно арешту президента РФ Володимира Путіна.

«Росія ясно дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни. Ризик вступити у війну з РФ суперечить нашій конституції», – заявив Рамафоса у суді міста Гаутенг, який розглядав питання надання Путіну імунітету від арешту під час саміту БРІКС.

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Також ПАР розпочала консультації з Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо статті 97 Римського статуту, які активуються у разі виникнення проблеми, що може ускладнити виконання запиту суду, зокрема стосовно арешту та видачі підозрюваного.

Зустріч Зеленського з делегацією Японії

Акіхіко Танака, глава Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), прибув до Києва у рамках свого візиту. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський та Танака під час зустрічі обговорили пріоритетні напрями діяльності JICA в Україні. Президент України підкреслив важливість залучення Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання.

Зеленський також підкреслив важливість реалізації започаткованих інфраструктурних проєктів за участю JICA, а саме модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Сторони також приділили увагу перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України за такими напрямами, як виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів.

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Зазначається, що агентство JICA приєднається до модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»

Рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди було «дуже жалюгідним», оскільки це посилить продовольчу безпеку в усьому світі, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає CNN.

«Ми просто повинні знайти альтернативні шляхи вивезення зерна з України на ринки тим людям, які найбільше цього потребують», – сказала вона.

Україна й ООН підписали меморандум стосовно післявоєнного відновлення держави

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер підписали меморандум щодо відновлення України після воєнного конфлікту, повідомляє Кулеба у Twitter.

За словами Кулеби, укладений меморандум дозволить ООН зміцнити зусилля з надання допомоги Україні в проєктах відновлення після війни, включаючи страхування військових ризиків, розмінування, розвиток енергетичної інфраструктури та підтримку малих і середніх підприємств.

До слова, триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.