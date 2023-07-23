У Польщі розпочав роботу сервісний центр з ремонту українських Leopard

У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2

Цей сервісний центр для ремонту танків Leopard 2 був створений на базі підприємства Bumar-Labedy

У Польщі в місті Ґлівіце, почав працювати сервісний центр, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті українських танків Leopard 2. Про це поінформував Маріуш Блащак, міністр національної оборони Польщі.

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«Сервісний центр у Глівіце розпочав роботу! Перші два танки Leopard вже прибули з України на завод «Бумар», - написав міністр у своєму твіттері.

Цей сервісний центр для ремонту танків Leopard 2 був створений на базі підприємства Bumar-Labedy, яке вже має 20-річний досвід обслуговування та ремонту польських версій танків Leopard 2 А4.

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