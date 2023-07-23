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У Польщі розпочав роботу сервісний центр з ремонту українських Leopard

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Польщі розпочав роботу сервісний центр з ремонту українських Leopard
У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2
фото: Twitter

Цей сервісний центр для ремонту танків Leopard 2 був створений на базі підприємства Bumar-Labedy

У Польщі в місті Ґлівіце, почав працювати сервісний центр, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті українських танків Leopard 2. Про це поінформував Маріуш Блащак, міністр національної оборони Польщі.

«Сервісний центр у Глівіце розпочав роботу! Перші два танки Leopard вже прибули з України на завод «Бумар», - написав міністр у своєму твіттері.

Цей сервісний центр для ремонту танків Leopard 2 був створений на базі підприємства Bumar-Labedy, яке вже має 20-річний досвід обслуговування та ремонту польських версій танків Leopard 2 А4.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати винищувачі F-16 ближче до кінця поточного року

Також Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому. 

До слова, Євросоюз має плани щодо створення спеціального фонду для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років в розмірі до €20 млрд. 

Нагадаємо, Сполучені Штати збираються оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. 

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Теги: Польща завод Велика Британія Україна танки

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