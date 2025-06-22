Що відомо про три ядерні об'єкти, які зазнали атак США

США атакували три ключових ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Ісфахан і Натанз

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдали удару по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Ісфахан і Натанз, які є основою ядерної програми країни. «Главком» із посиланням на CNN розповість, що відомо про ці об'єкти.

Натанз

Натанз – це ядерний комплекс, розташований приблизно за 250 км на південь від Тегерана, вважається найбільшим підприємством Ірану з збагачення урану. Аналітики стверджують, що він використовується для розробки та монтажу центрифуг, які є ключовою технологією для збагачення урану – процесу, що перетворює уран на ядерне паливо.

За даними некомерційної організації Nuclear Threat Initiative (NTI), у Натанзі є шість надземних будівель і три підземних споруди, дві з яких можуть вмістити до 50 000 центрифуг.

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Іран збагачував уран на цьому заводі до 60% чистоти, тоді як для виготовлення ядерної зброї потрібно збагачення до 90%.

Фордо

Про точні розміри та характер цього об’єкта, розташованого неподалік від священного міста Кум і заглибленого в гірський масив, відомо небагато. Значна частина інформації базується на викрадених ізраїльською розвідкою кілька років тому іранських документах.

Основні приміщення розташовані на глибині 80-90 метрів під землею. США – єдина країна, що має бомбу, здатну вразити об’єкти на такій глибині, про що раніше повідомляли ізраїльські офіційні особи та незалежні джерела.

Недавні звіти МАГАТЕ свідчать, що Іран збільшив виробництво збагаченого урану до 60% на заводі у Фордо, де зараз встановлено близько 2700 центрифуг.

Ісфахан

Ісфахан розташований у центральному Ірані, це найбільший у країні ядерний дослідницький центр.

За даними NTI, об’єкт був побудований за підтримки Китаю та відкритий у 1984 році. Тут працюють близько 3000 науковців, а комплекс підозрюють у тому, що він є центральним вузлом ядерної програми Ірану.

Згідно з NTI, на об’єкті експлуатують три невеликі дослідницькі реактори китайського виробництва, а також конвертерний завод, фабрику з виробництва палива, завод із виготовлення цирконієвої оболонки та інші лабораторії і виробничі приміщення.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.