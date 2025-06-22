Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що відомо про три ядерні об'єкти, які зазнали атак США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Що відомо про три ядерні об'єкти, які зазнали атак США
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
фото з відкритих джерел

США атакували три ключових ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Ісфахан і Натанз

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдали удару по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Ісфахан і Натанз, які є основою ядерної програми країни. «Главком» із посиланням на CNN розповість, що відомо про ці об'єкти.

Натанз

Натанз – це ядерний комплекс, розташований приблизно за 250 км на південь від Тегерана, вважається найбільшим підприємством Ірану з збагачення урану. Аналітики стверджують, що він використовується для розробки та монтажу центрифуг, які є ключовою технологією для збагачення урану – процесу, що перетворює уран на ядерне паливо.

За даними некомерційної організації Nuclear Threat Initiative (NTI), у Натанзі є шість надземних будівель і три підземних споруди, дві з яких можуть вмістити до 50 000 центрифуг.

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Іран збагачував уран на цьому заводі до 60% чистоти, тоді як для виготовлення ядерної зброї потрібно збагачення до 90%.

Фордо

Про точні розміри та характер цього об’єкта, розташованого неподалік від священного міста Кум і заглибленого в гірський масив, відомо небагато. Значна частина інформації базується на викрадених ізраїльською розвідкою кілька років тому іранських документах.

Основні приміщення розташовані на глибині 80-90 метрів під землею. США – єдина країна, що має бомбу, здатну вразити об’єкти на такій глибині, про що раніше повідомляли ізраїльські офіційні особи та незалежні джерела.

Недавні звіти МАГАТЕ свідчать, що Іран збільшив виробництво збагаченого урану до 60% на заводі у Фордо, де зараз встановлено близько 2700 центрифуг.

Ісфахан

Ісфахан розташований у центральному Ірані, це найбільший у країні ядерний дослідницький центр.

За даними NTI, об’єкт був побудований за підтримки Китаю та відкритий у 1984 році. Тут працюють близько 3000 науковців, а комплекс підозрюють у тому, що він є центральним вузлом ядерної програми Ірану.

Згідно з NTI, на об’єкті експлуатують три невеликі дослідницькі реактори китайського виробництва, а також конвертерний завод, фабрику з виробництва палива, завод із виготовлення цирконієвої оболонки та інші лабораторії і виробничі приміщення.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Теги: США Іран ядерне паливо МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер вважає, що через тарифи США економіка Піднебесної була на межі кризи
Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США
30 травня, 16:34
Маск йде з Білого дому
«Швидка і тиха» відставка Маска: ЗМІ пояснили, що відбулось у Білому домі
29 травня, 11:21
Говорячи про нові санкції проти РФ, Майк Джонсон заявив, що він «прихильник цього кроку»
Спікер Палати представників підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ
3 червня, 12:41
Адміністрація Трампа має намір сфокусуватися на двосторонніх проблемах у відносинах з Китаєм
Трамп утримується від тиску на Китай щодо військової допомоги Росії
6 червня, 21:14
Трамп підписав виконавчі укази, спрямовані на зміцнення національної безпеки в повітряному просторі
Трамп підписав укази щодо посилення оборони США від дронів – Reuters
7 червня, 06:23
Маск і Трамп продовжують публічно сваритись
Сварка із Трампом: телеканал NBC дізнався, як може помститись Ілон Маск
6 червня, 12:44
Печатку Державного департаменту США можна побачити у Вашингтоні
Рада програми Фулбрайта йде у відставку через тиск адміністрації Трампа
12 червня, 08:37
Об'єкт у Натанзі, який атакував Ізраїль
Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)
13 червня, 08:41
Ізраїль здійснює низку атак на Іран
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post
16 червня, 08:35

Політика

ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
CNN розкрив деталі про озброєння, яким США вдарили по Ірану
CNN розкрив деталі про озброєння, яким США вдарили по Ірану
Генсек ООН заявив, що він «серйозно стривожений» ударом США по Ірану
Генсек ООН заявив, що він «серйозно стривожений» ударом США по Ірану
Що відомо про три ядерні об'єкти, які зазнали атак США
Що відомо про три ядерні об'єкти, які зазнали атак США
Трамп назвав удари США по Ірану «вражаючим військовим успіхом»
Трамп назвав удари США по Ірану «вражаючим військовим успіхом»
NYT дізнався про що говорили Келлог та Лукашенко
NYT дізнався про що говорили Келлог та Лукашенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
146K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
36K
Путін: Україна – наша
21K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
15K
Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua