Значні втрати ворога на Луганщині та наступ на Харківщині: яка ситуація в регіонах

До лікарні у Троїцькому прибуло близько 140 важкопоранених окупантів

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів. В результаті вибуху пошкоджено будинок. Без жертв.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території двох громад Сумщини: Есманської та Білопільської. Зафіксовано обстріли з різних видів зброї, з яких один – артилерійський, один – з гранатомету. Без втрат та руйнувань.

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Запорізька область

Протягом минулої доби ворог здійснив 55 обстріл по 14 населеним пунктам на лінії розмежування: Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Залізничне, Новоданилівка, Полтавка, Білогір'я, Новоандріївка, Червоне, Щербаки, Кам’янське. Дані про руйнування та постраждалих уточнюються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли понад 15 районів населених пунктів. Серед них – Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка. Вчора внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житлову багатоповерхівку. Також пошкоджено житловий будинок, гараж та авто. Ворог з мінометів та іншого озброєння обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Луганщина

Під обстрілами були Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка. Проте усі спроби атак противника були відбиті. Ворог несе значні втрати: минулої доби до місцевого моргу в Троїцькому доправлено близько 100 тіл загиблих росіян.

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Крім того, до лікарні в цьому населеному пункті прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

У Старобільську окупаційні війська теж переобладнали хірургічне відділення багатопрофільної лікарні у військовий шпиталь для надання так званої спеціалізованої медичної допомоги пораненим окупантам. Загарбниками посилено тиск на працівників підконтрольних органів, установ, організацій, підприємств для примушення отримання паспорта РФ. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

За минулу добу ворог обстріляв населені пункти Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, смт Північне, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с. Дружба, с. Карлівка

Пошкоджено шість житлових будинків (з них два – багатоквартирних), дитячий садок, магазин, будівля Авдіївського міського суду, будівля готелю «АКХЗ»). По області за добу – одна людина загинула, двоє поранених.

Одещина

Вчора вранці в Одеському районі (Южненська територіальна громада, село Сичавка) ворожа міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Без постраждалих.

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Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії. Четверо людей дістали поранення.

У полі поблизу села Іванівка Високопільської громади двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували.

Також поблизу села Костирка Високопільського району чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену ворогом.

25-річний житель області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні «Лепесток», залишеній російськими окупантами. Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка Великоолександрівської громади потерпілий збирав «Лепестки». Одна з мін здетонувала у нього в руках. З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. З деокупованої території області евакуйовано 43 особи.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.