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Папа Римський у великодньому посланні звернувся з проханням до росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський у великодньому посланні звернувся з проханням до росіян
Папа говорив про «темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ», і молився до Бога за мир
Фото: Reuters

Франциск згадав у своїй промові війну в Україні

Папа Римський Франциск у своєму Великодньому посланні до світу в неділю попросив росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну. Про це повідомляє Reuters.

86-річний Франциск очолив урочисту пасхальну месу на сонячній площі Святого Петра після того, пропустив службу на відкритому повітрі в п'ятницю в якості запобіжного заходу після його госпіталізації з приводу бронхіту в кінці березня.

Килим із 38 тисяч квітів, подарованих Нідерландами, встелив площу до найважливішої і найрадіснішої дати в церковному літургійному календарі.

Але традиційна помпезність і священний спів поступилися місцем сучасним реаліям. Пізніше Франциск піднявся на центральний балкон базиліки Святого Петра, щоб виголосити своє щорічне послання «Urbi et Orbi» («Місту і світу») і благословення, звернувшись до натовпу, який, за оцінками Ватикану, налічував близько 100 тисяч осіб.

Папа говорив про «темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ», і молився до Бога за мир.

«Допоможи улюбленому українському народові на його шляху до миру і пролий світло Пасхи на народ Росії», – сказав він.

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Франциск щонайменше двічі на тиждень називає Україну та її народ «мучениками» і використовує такі слова, як агресія і звірства, щоб описати дії Росії.

У неділю він попросив Бога потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну, і дарувати, щоб полонені могли повернутися живими і здоровими до своїх сімей.

«Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоб вони прагнули покласти край цій війні та всім конфліктам і кровопролиттю в нашому світі», – попрохав у Всевишнього Франциск.

Нагадаємо, МЗС України розкритикувало Ватикан через інцидент під час Хресної ходи. Йдеться про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України. 

Нагадаємо, що у Ватикані 7 квітня пройшла Хресна хода в Колізеї на тему «Голоси миру в час війни».

До слова, раніше Папа Римський Франциск висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що зараз відбувається навколо Києво-Печерської лаври. Він закликав поважати місця релігійного поклоніння.

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Теги: росія Папа Римський Ватикан агресія собор батько

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