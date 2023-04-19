Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нові порушення у Лаврі, ЄК може заборонити імпорт українського зерна. Головне за 19 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові порушення у Лаврі, ЄК може заборонити імпорт українського зерна. Головне за 19 квітня
фото: Главком

Комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині

Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна, Зеленський відвідав кордон із Білоруссю, Дніпро затопив Гідропарк, нові порушення у Лаврі. Ці та інші події 19 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна

Остаточне рішення ще не прийнято, але очікується, що заходи прийняті Єврокомісією щодо українського зерна будуть не такими жорсткими, як зробили це Польща, Угорщина та Словаччина

Зеленський відвідав кордон із Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Страсна п'ятниця Вадима Новинського. Як зірвався хитрий план православного мільярдера

«Без миру у серці ніколи не буде миру у нашій країні. Хочу всім щиро побажати – творити мир у своїх серцях. Бережи вас Господь і до зустрічі». Із такими напутніми словами звернувся екснардеп, відомий бізнесмен і клірик Московської церкви в Україні Вадим Новинський напередодні Великодня. Мільярдер у підряснику, із пишною бородою перебував з почесною місією в Єрусалимі, де традиційно зійшов Благодатний вогонь.

Повінь у столиці: Дніпро затопив Гідропарк (фото)

Весняні підтоплення продовжуються по всій Україні. Не оминуло це й Київ, де також піднявся рівень води, що призвело до потопу у Гідропарку. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Нові порушення у Лаврі. Що знайшла комісія Мінкульту (фото)

Комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині. Працівники повідомили про нові знахідки недбалості служителів Московської церкви до Лаври.

Перші американські БМП Bradley вже в Україні – Пентагон

Частина броньованих машин М2 Bradley від США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується. Про це заявив представник Пентагону Чарлі Дітца виданню The War Zone.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: бізнесмен Польща імпорт Дніпро Генштаб Вадим Новинський Угорщина Гідропарк Володимир Зеленський інфраструктура кордон населення ворог Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Нові порушення у Лаврі, ЄК може заборонити імпорт українського зерна. Головне за 19 квітня
Нові порушення у Лаврі, ЄК може заборонити імпорт українського зерна. Головне за 19 квітня
США на фоні очікуваного контрнаступу оголосили новий пакет допомоги
США на фоні очікуваного контрнаступу оголосили новий пакет допомоги
Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених
Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
США анонсували новий пакет військової допомоги
США анонсували новий пакет військової допомоги
Окупанти роблять з колаборантів «живий щит» у Скадовську
Окупанти роблять з колаборантів «живий щит» у Скадовську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
38K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
34K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
34K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
33K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
15K
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту