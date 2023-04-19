Нові порушення у Лаврі, ЄК може заборонити імпорт українського зерна. Головне за 19 квітня

Комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині

Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна, Зеленський відвідав кордон із Білоруссю, Дніпро затопив Гідропарк, нові порушення у Лаврі. Ці та інші події 19 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна

Остаточне рішення ще не прийнято, але очікується, що заходи прийняті Єврокомісією щодо українського зерна будуть не такими жорсткими, як зробили це Польща, Угорщина та Словаччина

Зеленський відвідав кордон із Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Страсна п'ятниця Вадима Новинського. Як зірвався хитрий план православного мільярдера

«Без миру у серці ніколи не буде миру у нашій країні. Хочу всім щиро побажати – творити мир у своїх серцях. Бережи вас Господь і до зустрічі». Із такими напутніми словами звернувся екснардеп, відомий бізнесмен і клірик Московської церкви в Україні Вадим Новинський напередодні Великодня. Мільярдер у підряснику, із пишною бородою перебував з почесною місією в Єрусалимі, де традиційно зійшов Благодатний вогонь.

Повінь у столиці: Дніпро затопив Гідропарк (фото)

Весняні підтоплення продовжуються по всій Україні. Не оминуло це й Київ, де також піднявся рівень води, що призвело до потопу у Гідропарку. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Нові порушення у Лаврі. Що знайшла комісія Мінкульту (фото)

Комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині. Працівники повідомили про нові знахідки недбалості служителів Московської церкви до Лаври.

Перші американські БМП Bradley вже в Україні – Пентагон

Частина броньованих машин М2 Bradley від США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується. Про це заявив представник Пентагону Чарлі Дітца виданню The War Zone.

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Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.