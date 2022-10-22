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Американський військовий експерт: громадяни України мають вимагати від США більше зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський військовий експерт: громадяни України мають вимагати від США більше зброї
Українці повинні вимагати від США більше зброї на протестах
фото з відкритих джерел

«Я не бачу обурених українців під американським посольством»

Українська влада та дипломати не можуть вимагати від США постачати більше зброї. Однак це під силу простим українцям. Вони, зокрема, можуть доносити цей меседж до американських партнерів через різноманітні акції та протести. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах. Свого часу він став першим офіцером американської армії, вихідцем із СРСР.

«Міністр Куліба – дипломат, він не може сказати: «Чуєте, ви, дайте зброю нам, якщо ви вже довели світ настільки, що ми сидимо і виходимо кров'ю!» Не може таким тоном говорити і президент, який дякує за будь-яку допомогу. Тим більше, Байден уже сказав Зеленському, щоб той перестав його критикувати. Але українські громадяни можуть вимагати від Америки дати більше зброї», – вважає експерт.

На думку Гаррі Табаха, українцям слід влаштовувати регулярні протестні акції біля американського посольства.

Я не бачу українців біля американського посольства, які б вимагали постачання зброї. Чому українці не кажуть США: «Як ви можете допустити знищення нашої нації, нашої європейської країни, тієї країни, яка хоче жити, керуючись тими самими цінностями, які є у вас?». Нічого цього немає, чую лише «експертну» оцінку, що не треба злити Байдена, дякую і за «це». «Та ні, все йде, все одержуємо. Ви хочете посварити нас з Америкою?», і таке інше», – каже військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 жовтня зустрівся з членами Палати представників Конгресу США. Глава держави наголосив на важливості передачі нашій державі систем ППО в необхідній кількості для створення над нашою країною повітряного щита, який має захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Такі системи стали б важливим елементом гарантій безпеки для нашої держави.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо. Очільник Пентагону також зазначив, що США спробують забезпечити додаткові боєприпаси до наявних систем, які вже використовують ЗСУ.

Нагадаємо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

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Теги: боєприпаси міністр населення озброєння президент путін українці

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