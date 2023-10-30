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Шойгу пригрозив зіткненням ядерних держав і згадав про Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шойгу пригрозив зіткненням ядерних держав і згадав про Україну
Шойгу знову взявся говорити про ядерну загрозу з Росії
фото: kremlin.ru

Сергій Шойгу взявся переконувати китайців, що «ядерна доктрина Росії не змінилася»

Захід нібито може спровокувати пряме військове зіткнення ядерних держав, підтримуючи Україну у протистоянні з Росією, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Лінія Заходу на неухильну ескалацію конфлікту з Росією несе загрозу прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками», – сказав Шойгу на X Сяншаньському безпековому форумі, який проходить у Пекіні, пишуть російські ЗМІ.

За словами Шойгу, США та НАТО нібито всерйоз розраховують, що їм вдасться підірвати безпеку Росії та «позбавити волі до спротиву». Шойгу взявся переконувати, що Захід нібито взяв курс на заподіяння Росії «стратегічної поразки» у «розв'язаній гібридній війні». «Як тарана цинічно обрано Україну, якій відводиться роль лише витратного матеріалу», – сказав Шойгу.

Водночас Шойгу почав дезінформувати китайців: Росія готова до політичних дискусій щодо «постконфліктного врегулювання української кризи» та «параметрів подальшого співіснування із Заходом в цілому». Однак у ході цього врегулювання, за його словами, потрібно забезпечити рівноправні відносини між усіма ядерними державами  – постійними членами Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за підтримку миру і глобальної стабільності.

«Щоб сформувати справедливий, багатополярний світопорядок, потрібно оновити архітектуру міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості»,  – сказав Шойгу.

Він також зазначив, що претензії Заходу на адресу Росії щодо зниження Москвою порога застосування ядерної зброї нібито є безпідставними. Росія відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), але «мова про його руйнування не йдеться», підкреслив міністр оборони РФ.

 «Ядерна доктрина Росії не змінилася і, як і раніше, передбачає застосування ядерної зброї тільки у двох випадках: у відповідь на ядерний удар противника або за наявності загрози існуванню Росії, навіть якщо проти неї застосовуються звичайні засоби озброєння», – нагадав поплічник диктатора Путіна.

Пекінський Сяншанський форум проводиться з 2006 року. Цього року у ньому беруть участь глави оборонних відомств Азіатсько-Тихоокеанського регіону та низки держав Європи. Візит Шойгу до Пекіна відбувся через два тижні після поїздки до Китаю російського диктатора Володимира Путіна, де він провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном і взяв участь у форумі «Один пояс, один шлях».

До слова, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що країна-окупант має на озброєнні «суперпотужні» комплекси, які масово збивають українські літаки». Відповідне відео поширили росЗМІ.

Водночас, що це за таємничий зенітний комплекс і де він працює російський міністр уточнювати не став. Однак на цьому Шойгу не зупинився й продовжив свій «переможний спіч». За його словами, окупаційні війська начебто «успішно» відбивають атаки Збройних сил України. 

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Теги: росія міністр Сергій Шойгу озброєння Сі Цзіньпін

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