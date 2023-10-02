Іран готується передати Росії балістичні ракети – аналітик ISW

Вже у жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через закінчення резолюції ООН

Спрогнозувати, чи буде укладено угоду, складно, оскільки це залежатиме від динаміки відносин між Іраном та Росією

Інститут вивчення війни (ISW) фіксує готовність Ірану передати балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar росіянам. Про це повідомив аналітик ISW Амін Солтані в коментарі LIGA.net.

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За його словами, вже у жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через закінчення резолюції ООН.

«В останні тижні ми спостерігали ознаки того, що Іран готовий до експорту, а Росія зацікавлена у кількох іранських ракетних системах», – сказав Солтані.

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Він зазначив, що в обмін Тегеран може просити у Москви літаки Су-35, системи протиповітряної оборони С-400, допомогу з космічною, ракетною, ядерною програмами, а також «затрофеєну» в Україні західну зброю для копіювання.

Аналітик каже, що спрогнозувати, чи буде укладено угоду, складно, оскільки це залежатиме від динаміки відносин між Іраном та Росією, а також пріоритетів іранців в умовах переговорів із Заходом про ядерну програму.

«Продаж іранських ракет Росії, ймовірно, вплине на шанси на успіх всеосяжних ядерних переговорів», – резюмував експерт.

Раніше міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб виготовити ядерну зброю менше, ніж за два тижні.

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Сполучені Штати також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. Країна не надала повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.

Нагадаємо, Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання.