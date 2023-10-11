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Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн грн – Кличко

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн грн – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив 64 ордери на нові квартири внутрішньо переміщеним особам
фото: kyiv.klichko.org

Кличко вручив внутрішнім переселенцям ордери на квартири для тимчасового проживання

Мер Києва Віталій Кличко вручив 64 родинам вимушених переселенців ордери на нові квартири, які для них придбало місто як тимчасове житло. Про це йдеться на офіційному сайті мера Києва.

«Київ, через війну, з якою вдерлася в Україну Росія, став новим домом для сотень тисяч людей із різних куточків країни. Столиця робить усе для того, щоб українці, які переїхали до Києва, жили комфортно та легше адаптувалися на новому місці. Забезпечує вимушених переселенців роботою і медичним обслуговуванням, влаштовує дітей до шкіл та садочків. І столиця вже закупила 113 квартир, сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва», – заявив Кличко.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися близько 281 тис. внутрішньо переміщених осіб. Із них понад 55 тис – діти. А з 2014 року у столиці знайшли прихисток понад 400 тисяч переселенців, серед яких 70 тисяч – діти, близько 15 тис. – люди з інвалідністю, а понад 66 тис. – пенсіонери.

«Сьогодні 956 родин внутрішньо переміщених осіб у Києві потребують житла. Це багатодітні родини; сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю; родини, де мама одна виховує дітей. А також непрацездатні особи та інші люди, які потребують особливої уваги та підтримки», – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ вже спрямував понад 430 млн грн на забезпечення квартирами захисників та їхніх сімей. Загалом на підтримку військових місто витратило вже 4,8 млрд грн з початку широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, внутрішні переселенці у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Повідомляється, що благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розпочали збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла. Допомога передбачає відшкодування її вартості переселенцям та їхнім родинам впродовж 6 місяців.

Теги: росія Віталій Кличко переселенці українці житло місто столиця

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