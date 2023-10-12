Ердоган заявив, що бійні в Газі немає жодного виправдання й розкритикував США

Ердоган зазначив, що будь-які війни мають вестися за певними законами

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоагн назвав бомбардування Ізраїлем сектору Гази бійнею та розкритикував США через їхню позицію щодо конфлікту. Про це передає Anadolu.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Ердогана, будь-які війни мають вестися за певними законами.

«Бійні в Газі не може бути жодного виправдання. Відключення електрики, води, відсутність палива та продовольства для 2 мільйонів жителів Гази є антигуманним і суперечить правилам ведення війни. Це суперечить загальній декларації прав людини. Де ж Захід? Яких кроків вони вжили? Жодних!», – заявив Ердоган.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент Туреччини розкритикував США через позицію щодо конфлікту в Ізраїлі.

«Що більше підійде такій країні, як Америка? Це країна, яка прагне встановлення миру чи підливає бензин у вогонь?», – запитав Ердоган.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

Представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус підтвердив, що бойовики ХАМАС вбивали та обезголовлювали дітей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.