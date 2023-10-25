Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ

Окупаційні війська начебто «успішно» відбивають атаки Збройних сил України

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що країна-окупант має на озброєнні «суперпотужні» комплекси, які масово збивають українські літаки». Відповідне відео поширили росЗМІ.

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«У Збройних сил Росії з'явилися зенітні ракетні комплекси, які збили 24 українські літаки за п'ять днів», – стверджує Шойгу.

Водночас, що це за таємничий зенітний комплекс і де він працює російський міністр уточнювати не став. Однак на цьому Шойгу не зупинився й продовжив свій «переможний спіч». За його словами, окупаційні війська начебто «успішно» відбивають атаки Збройних сил України.

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«Останні 3-4 тижні захоплені і добровільно здалися в полон багато українських військовослужбовців. Обстановка говорить про те, що у ЗСУ все менше і менше можливостей», – заявив російський міністр.

Зазначимо, що Росія часто вигадує собі нібито перемоги.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

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Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.