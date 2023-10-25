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Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
фото: скрін із відео

Окупаційні війська начебто «успішно» відбивають атаки Збройних сил України

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що країна-окупант має на озброєнні «суперпотужні» комплекси, які масово збивають українські літаки». Відповідне відео поширили росЗМІ.

«У Збройних сил Росії з'явилися зенітні ракетні комплекси, які збили 24 українські літаки за п'ять днів», – стверджує Шойгу.

Водночас, що це за таємничий зенітний комплекс і де він працює російський міністр уточнювати не став. Однак на цьому Шойгу не зупинився й продовжив свій «переможний спіч». За його словами, окупаційні війська начебто «успішно» відбивають атаки Збройних сил України. 

«Останні 3-4 тижні захоплені і добровільно здалися в полон багато українських військовослужбовців. Обстановка говорить про те, що у ЗСУ все менше і менше можливостей», – заявив російський міністр.

Зазначимо, що Росія часто вигадує собі нібито перемоги.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна росія ЗСУ літак Сергій Шойгу

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