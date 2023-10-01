У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов

Перед війною в Росії сумнівалися щодо нападу на Україну

У Росії за два тижні до війни проводили нараду й сумнівалися, чи чекають в Україні окупантів. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова «Рік. Харківщина».

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«За два тижні до початку всіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків», – розповідає Буданов.

На цій нараді також підняли питання, куди витрачалися всі кошти. Очільник ГУР зазначив, що гроші, які Росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.

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Буданов додав, що на інформаційну війну кошти ще йшли, а от на все інше ні.

Нагадаємо, Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ. Однією з головних цілей ударних безпілотників на території РФ стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

Раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що атаки на Кримський міст продовжуватимуться.