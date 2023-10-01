Головна Новини
search button user button menu button

У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Росіяни проводили нараду, де поцікавилися, куди витрачалися всі кошти
фото: скріншот

Перед війною в Росії сумнівалися щодо нападу на Україну

У Росії за два тижні до війни проводили нараду й сумнівалися, чи чекають в Україні окупантів. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова «Рік. Харківщина».

«За два тижні до початку всіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків», – розповідає Буданов.

На цій нараді також підняли питання, куди витрачалися всі кошти. Очільник ГУР зазначив, що гроші, які Росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.

Буданов додав, що на інформаційну війну кошти ще йшли, а от на все інше ні.

Нагадаємо, Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ. Однією з головних цілей ударних безпілотників на території РФ стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

Раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що атаки на Кримський міст продовжуватимуться.

Теги: росія війна гроші Кирило Буданов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Раді зареєстровано законопроєкт, покликаний боротися зі «схемою» ухилення шляхом вступу до вишів
Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: зареєстровано законопроєкт
4 вересня, 15:49
Високий представник ЄС повідомив, що сьогодні глави МЗС обговорили пропозицію виділення 20 млрд євро на оборону України
ЄС провалив голосування за восьмий транш на закупівлю зброї для України – Боррель
31 серпня, 21:15
Партизани діють в Маріуполі від початку окупації міста
Українське літо в Маріуполі: партизани розкрили кількість знищених окупантів
5 вересня, 06:21
Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією
Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним (відео)
13 вересня, 09:45
Пакистан просить Путіна про значну знижку на нафту
Пакистан може купити нафту у Росії, але назвав умову
21 вересня, 11:05
Позиція Дениса Шмигаля щодо виборів збігається з позицією президента
Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду
16 вересня, 06:56
Дрони, що випускає РФ, не такі «підривчасті»
«Трошки недороблені»: ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони
9 вересня, 07:54
Гроші, отримані від продажу марки, підуть на дрони
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
25 вересня, 10:48
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
28 вересня, 12:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
7406
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
6169
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
3997
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
3891
Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської
3430
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині

Новини

Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
У Росії мігранти влаштували бійку, бо не поділили лопату
Вчора, 22:56
Росіяни перекидають системи ППО в Сімферополь
Вчора, 22:38

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту