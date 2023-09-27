Переговори Росії та КНДР щодо зброї: Держдеп США зробив заяву

Держдеп вважає, що Росія і КНДР продовжують переговори про постачання зброї

Офіційний Вашингтон переконаний, що під час візиту лідера Північної Кореї до Росії відбулися обговорення стосовно постачання зброї до РФ, ймовірно, з подальшим її розвитком. Про це заявив у середу на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

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«Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають», - зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що можливість передачі зброї з Північної Кореї до Росії, або надання Росією технологій Північній Кореї не можна виключати. За його словами, це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія.

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«Тому ми закликаємо КНДР дотримуватися того, про що вона публічно заявляла, та утриматися від постачання зброї Росії»,- заявив Метью Міллер.

Нагадаємо, у суботу 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

До слова, північнокорейський диктатор під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Також Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

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Як відомо, Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації.