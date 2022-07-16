Шойгу дав наказ військам РФ в Україні наступати на всіх напрямках

Шойгу заслухав доповіді командувачів угрупованнями загарбницьких військ РФ

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу проінспектував російські угруповання військ «Південь» та «Центр», які виконують завдання так званої спецоперації в Україні. Про це повідомляє міноборони РФ.

Шойгу заслухав доповіді командувачів угрупуваннями про поточну обстановку на фронті в Україні.

Після цього військовий міністр країни-терористки дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту «з метою виключення можливості київського режиму завдавати масованих ракетних та артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі та мешканцях населених пунктів Донбасу та інших регіонів».

Як повідомлялося, британська розвідка стверджує, що окупанти зменшили «імпульс ударів» по Україні.

Російські війська зазнають величезних втрат у війні проти України. Так, за минулу добу українські захисники знищили близько 140 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії в Україні склали орієнтовно 38140 рашистів.

Системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ. Зокрема, у результаті українських ударів із комплексів Himars по ворожих позиціях загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії.