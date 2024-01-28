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Шольц звернувся до ЄС із заявою щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шольц звернувся до ЄС із заявою щодо України
Олаф Шольц підтвердив солідарність з Україною
фото з відкритих джерел

Цього року Німеччина має намір виділити Києву понад сім мільярдів євро

Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні, але інші країни ЄС мають почати надавати її більше. ФРН сама не впорається з таким великим навантаженням.Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це він сказав, виступаючи на конференції Соціал-демократичної партії, повідомляє Redaktions Netzwerk Deutschland.

«Не повинно бути так, що Німеччина має таку велику частку (загалом обсяг допомоги Україні, – ред.). Робити багато має бути нашим вкладом, але решта має також багато робити», – сказав він.

Також канцлер наголосив, що на саміті ЄС, який відбудеться 1 лютого, він порушить питання надання допомоги Києву. На його думку, у конфлікті в Україні «зараз настав вирішальний момент».

Водночас, Олаф Шольц підтвердив солідарність з Україною. Він нагадав, що цього року Німеччина має намір виділити Києву понад сім мільярдів євро. Ця сума перевищує половину всієї допомоги з боку країн ЄС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Також 16 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили подальшу підтримку України у війні проти Росії та ситуацію у Секторі Гази. 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, а також назвав вже заплановану кількість зброї недостатньою.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Теги: Вашингтон президент міністр Олаф Шольц партії Німеччина

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