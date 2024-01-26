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Шольц шукає собі особистого кухаря, який цікавиться політикою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шольц шукає собі особистого кухаря, який цікавиться політикою
Особистий кухар канцлера ФРН має повністю організувати його раціон
фото: dpa

Німецький канцлер цінує персонал, який триматиме язик за зубами

 

Відомство федерального канцлера Німеччини відкрило вакансію особистого кухаря Олафа Шольца. Про це пише видання Bild.

Зазначається, що кухарю потрібно буде «гастрономічно організовувати» державні заходи та робочі прийоми їжі канцлера. У переліку вимог – приготування холодних та гарячих страв, складання меню та планів харчування «з урахуванням балансу та різноманітності, а також сезонних особливостей». Претендент повинен мати диплом за спеціальністю «висококласна гастрономія» та кілька років досвіду, а також «хорошу загальну освіту та інтерес до політики».  А ще, як пише видання, кандидат також повинен буде зберігати абсолютну конфіденційність.

Платитимуть кухарю від 3 тис. до 3 700 євро на місяць до вирахування податків. Крім того, йому обіцяють новорічну премію (84% зарплати), міністерську доплату 220 євро, надбавку за позаурочний час 40 євро та пільги на проїзд.

Нагадаємо, у Німеччині підрахували витрати на послуги перукарів та візажистів для урядовців. Федеральний уряд оголосив, скільки він витратив із січня 2023 року на візажистів та перукарів для політичних представників Німеччини. Так, на послуги особистого візажиста та перукаря для майже лисого канцлера ФРН Олафа Шольца зі скарбниці було витрачено понад 23 тис. євро. 

Раніше стало відомо, що більше половини громадян Німеччини не вірять, що правляча коаліція під керівництвом канцлера Олафа Шольца проіснує до кінця 2024 року, пише газета Die Zeit із посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного інститутом Civey.

Понад 53% респондентів назвали малоймовірним, що чинний уряд залишатиметься при владі до кінця 2024 року. Лише 43% опитаних заявили, що не вірять у дострокову відставку кабміну під керівництвом Шольца. Менш ніж 4% громадян Німеччини утрималися від відповіді.

Опитування проводилося з 19-го по 21 грудня, у дослідженні взяли участь 2,1 тис. осіб. Результати опитування були опубліковані через кілька днів після того, як італійська газета La Repubblica допустила дострокову відставку Шольца у 2024 році. 

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Теги: коаліція Німеччина послуги харчування Олаф Шольц

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