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Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль
Шмигаль сподівається, що цьогоріч ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року
фото: Facebook/Денис Шмигаль

1 лютого Україна очікує позитивного рішення від ЄС щодо нової чотирирічної програми підтримки для нашої держави на 50 млрд євро

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду в п'ятницю, його цитує агентство «Інтерфакс-Україна».

«1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму», – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Таким чином, прем'єр очікує, що цього року ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Крім того, за його словами, адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки.

«Очікуємо на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом», – підкреслив Шмигаль.

Варто зазначити, Угорщина досі офіційно не заявляла, що змінила свою опозицію щодо програми підтримки України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки

Нагадаємо, фінансова допомога була запропонована торік в рамках оновлення бюджету ЄС, який все ще має бути підписаний лідерами країн-членів на зустрічі 1 лютого. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував угоду в грудні, втім Єврокомісія готова піти на поступки, щоб залучити його на свій бік, зокрема надати йому можливість переглянути допомогу в майбутньому.

Як повідомляло видання Financial Times, дипломати ЄС переконані в тому, що угорський лідер врешті-решт поступиться, як він це робив у попередніх ситуаціях, що були пов'язані з допомогою Україні.

«Якщо Орбан зірве (поповнення бюджету ЄС – «Главком»), це буде схоже на політичний вихід з союзу», – заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Ще одним додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги, втім, точна сума ще обговорюється.

До слова, представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов назвав три альтернативні варіанти у випадку, якщо Угорщина заблокує чотирирічну програму від ЄС для України на 50 млрд євро.

Теги: фінансування Денис Шмигаль Угорщина Європейський союз

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