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Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

Країни-члени ЄС будуть говорити про додаткові поставки зброї в Україну 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мета лютневого спеціального саміту Європейського союзу полягає в погодженні усіма країнами-членами блоку фінансової допомоги для України. Про це пише Reuters.

За словами глави уряду ФРН, майбутній саміт, проведення якого заплановане на наступний тиждень, має розблокувати виділення Україні макрофінансової допомоги, яку передбачив Брюссель.

Представник уряду Німеччини раніше заявив, що темою обговорення під час зустрічі лідерів країн-членів ЄС будуть також додаткові поставки зброї в Україну для протистояння широкомасштабній військовій агресії РФ.

Як відомо, на лютневому саміті лідерів ЄС очікується ухвалення пакета фінансової допомоги для України від блоку на 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на майбутньому саміті лідерів Європейського союзу 1 лютого планує чинити додатковий тиск на партнерів, щоб ті постачали Україні більше зброї.

Раніше Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, а також назвав вже заплановану кількість зброї недостатньою.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, під час розмови йшлося про посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки.

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Теги: саміт Брюссель Володимир Зеленський Олаф Шольц

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