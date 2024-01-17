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Байден та Шольц обговорили подальшу підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден та Шольц обговорили подальшу підтримку України
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

Лідери скоординували подальшу непохитну підтримку їхніми країнами України перед обличчям агресивної війни з боку Росії

16 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили подальшу підтримку України у війні проти Росії та ситуацію у Секторі Гази. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Лідери скоординували подальшу непохитну підтримку їхніми країнами України перед обличчям агресивної війни з боку Росії», – йдеться в повідомленні.

У контексті Сектора Гази вони підтвердили підтримку права Ізраїлю на самооборону, обговорили захист цивільних мешканців в анклаві та забезпечення вільного потоку «життєво необхідної» гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо надання допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. 

Нагадаємо, республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки»

Теги: Україна Дмитро Пєсков Олаф Шольц прессекретар президент Адміністрація Президента

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