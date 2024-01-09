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Заплановані поставки зброї для України надто малі – Шольц

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Заплановані поставки зброї для України надто малі – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото: Reuters

Шольц закликав країни ЄС збільшити військову допомогу Україні у 2024 році

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, а також назвав вже заплановану кількість зброї недостатньою. Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, пише Handelsblatt.

На думку німецького канцлера, поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому випадку занадто малі.

«Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України», – додав він.

Шольц вважає, що до наступного саміту 1 лютого Євросоюзу необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року.

«Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей», – заявив він.

Олаф Шольц додав, що Німеччина зараз є найсильнішим прихильником України після США – на 2024-й передбачено постачання озброєння на 8 млрд євро. Також є мільярди на гуманітарну та фінансову допомогу.

«Однак одного внеску Німеччини буде недостатньо для забезпечення безпеки України», – додав він.

Нагадаємо, німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні. 

Як повідомлялося, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.

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Теги: Німеччина Європа озброєння Олаф Шольц Європейський союз

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