Переговори з РФ: Штайнмаєр заявив, що рішення за Україною

Штайнмаєр: «Не можна ухвалювати рішення замість України»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна сама приймати рішення про переговори з Росією про припинення вогню. Про це пише Spiegel.

«Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними», – сказав Штайнмаєр.

За словами президента Німеччини, ініціювання переговорів робиться не для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні у війні проти РФ.

Нагадаємо, радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини.