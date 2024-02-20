Сійярто прагне розширення ЄС: про кого мова

За словами Сійярто, Грузія давно заслуговує на членство в ЄС

«Політика розширення могла б стати великою історією успіху для Європейського Союзу»

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обіцяє під час угорського головування в Раді ЄС обіцяє робити все можливе з просування переговорів про вступ Грузії. Про це Сійярто написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Політика розширення могла б стати великою історією успіху для Європейського Союзу. І хоча майже всі країни-члени виступають за неї публічно, коли справа доходить до прийняття рішень, багато хто натискає на ручне гальмо», – написав глава МЗС Угорщини.

За його словами, Грузія давно заслуговує на членство в ЄС. Як зазначив угорський міністр, сьогодні в Брюсселі відбувається засідання Ради асоціації між ЄС та Грузією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Протягом наступних шести місяців угорського головування ми зробимо все можливе, щоб Грузія якнайшвидше просунулася вперед у переговорах про вступ», – заявив Сійярто.

Як раніше повідомлялось, Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.

Нагадаємо, угорський уряд відмовився зустрітися з американськими сенаторами, які прибули до Будапешту.