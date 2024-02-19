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Уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту

Христина Петренко
glavcom.ua
Уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту
Угорщина – єдина з країн НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції
фото: gettyimages

Двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом і закликала націоналістичний уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Угорський уряд відмовився зустрітися з американськими сенаторами, які прибули до Будапешту. Про це пише The Washington Post.

Угорщина є єдиною з 31 члена НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Через це угорський уряд стикається зі збільшенням тиску з боку США, оскільки відкладав ратифікацію понад 18 місяців. Зазначимо, що прийняття нової країни до військового альянсу вимагає одностайного схвалення. 

Приїжджі сенатори оголосили, що подадуть до Конгресу спільну резолюцію, яка засуджує ймовірний відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування трансатлантичної інтеграції Швеції.

«Зі вступом Угорщина та ваш прем’єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним націям у всьому світі», – сказав сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, під час пресконференції в посольстві США в Будапешті.

Авторами резолюції є Тілліс і сенатор Жанна Шахін, демократка від Нью-Гемпшира. До них у делегації до Будапешта приєднався сенатор Кріс Мерфі, демократ від Коннектикуту.

Шахін сказала, що «розчаровує» те, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона «повна надії та оптимізму» щодо того, що приєднання Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.
 
Мерфі сказав, що відмова уряду Орбана від зустрічі була «дивною та тривожною». «Ми тут достатньо мудрі в політичних питаннях, щоб знати, що якщо прем’єр-міністр Орбан хоче, щоб це сталося, тоді парламент може рухатися вперед», – сказав він.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Угорщини Петро Сійярто сказав у п'ятницю, що вітає візит сенаторів, але заявив: «Не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною».

Раніше повідомлялось, що США посилюють тиск на Угорщину в питанні схвалення членства Швеції в НАТО. 

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Теги: США міністр Угорщина парламент блокування

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