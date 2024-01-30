Допомога Україні: Орбан назвав умову, за якої Угорщина підтримає рішення ЄС

Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалене 26 країнами без участі Угорщини

Глава угорського уряду наголосив, що все ще не згодний на зміни у бюджеті і на виділення 50 млрд євро, адже це «величезна сума»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно. Про це Орбан сказав в інтервʼю виданню Le Point.

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«Ми вирішили зробити компромісну пропозицію. Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо буде гарантовано, що ми кожного року будемо вирішувати, все ще відправляти ці кошти чи ні. І це щорічне рішення повинно мати ту ж правову основу, що і сьогодні: воно має бути одностайним», – сказав він.

Водночас глава угорського уряду наголосив, що все ще не згодний на зміни у бюджеті і на виділення 50 млрд євро, адже це «величезна сума».

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.