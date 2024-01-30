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Допомога Україні: Орбан назвав умову, за якої Угорщина підтримає рішення ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: Орбан назвав умову, за якої Угорщина підтримає рішення ЄС
Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалене 26 країнами без участі Угорщини
фото з відкритих джерел

Глава угорського уряду наголосив, що все ще не згодний на зміни у бюджеті і на виділення 50 млрд євро, адже це «величезна сума»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно.  Про це Орбан сказав в інтервʼю виданню Le Point.

«Ми вирішили зробити компромісну пропозицію. Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо буде гарантовано, що ми кожного року будемо вирішувати, все ще відправляти ці кошти чи ні. І це щорічне рішення повинно мати ту ж правову основу, що і сьогодні: воно має бути одностайним», – сказав він.

Водночас глава угорського уряду наголосив, що все ще не згодний на зміни у бюджеті і на виділення 50 млрд євро, адже це «величезна сума».

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

Читайте також: ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT
Теги: Віктор Орбан Угорщина Європейський союз

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