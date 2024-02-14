Відставка президентки Угорщини «викриває вразливі місця» Орбана — The Guardian

Скандал «відкриває рідкісну можливість» для угорських опозиційних партій, але також становить серйозний виклик

Відставка президентки Угорщини Каталін Новак на тлі скандалу розкриває вразливості прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Про це пише The Guardian.

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Скандал пов'язаний із рішенням Новак помилувати близько 200 людей перед приїздом у країну папи римського. Як повідомили ЗМІ, вона помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку, який змусив кількох неповнолітніх дітей відмовитися від своїх свідчень проти директора, засудженого за педофілію. Новак визнала свою помилку й оголосила про відставку.

За словами авторки The Guardian Лілі Баєр, критики Орбана в Угорщині вже давно стверджують, що партія Фідес не втілює ідеології та побудувала систему управління, спрямовану на збагачення вузького кола осіб. Ця розрив між офіційною риторикою уряду та його діями став особливо очевидним після скандалу з Новак. Разом із відставкою президентки також покинула свою посаду Юдіт Варга – головна кандидатка від Фідес на виборах до Європарламенту, яка підписала відповідні рішення, обіймаючи посаду міністерки юстиції.

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The Guardian пише, що, попри відставку двох відомих політикинь від Фідес, «жодного реального пояснення рішення про помилування не було». Водночас колишній чоловік Варги Петер Мадьяр, тісно пов’язаний з урядом, несподівано публічно звинуватив високопоставлених представників Фідес у тому, що вони ховаються за спинами Новак і Варги та прагнуть тільки розбагатіти. Мадяр також розкритикував впливового міністра Антала Рогана, який контролює роботу розвідслужб і якого називають відповідальним за «зміст новинних повідомлень».

Представниця Німецького фонду Маршалла США Жужанна Вег сказала, що Орбан «не зіштовхнеться з жодними прямими наслідками», однак критика з боку Мадьяра «виявляє деякі внутрішні розбіжності у Фідес, натякаючи на присутність групи, що критикує олігархічне та корисливе найближче оточення прем'єр-міністра». На її думку, на тлі наближення виборів до місцевого та Європейського парламентів це «незручно для Фідес». Вег припустила, що найближче оточення Орбана у відповідь «продемонструє силу». Сам прем'єр практично не втручався у скандал і «дозволив Новак і Варзі «узяти всю провину на себе», ідеться в матеріалі.



Угорський високопосадовець на умовах анонімності заявив The Guardian, що Мадьяр «не є важливим гравцем у цій грі». За його словами, прем'єру вдалося «ізолювати збитки, завдані президенткою». Він також сказав, що Новак «припустилась величезної помилки», а Орбан «про це не знав».

The Guardian пише, що скандал «відкриває рідкісну можливість» для угорських опозиційних партій, але також становить серйозний виклик. Один з опозиційних політиків поставив питання, «чи існує реальний розкол в еліті Фідес, чи йдеться лише про особисту вендету». Також незрозуміло, чи може це питання досягти «апатичних або нерішучих виборців за межами основного електорату опозиції».

Як повідомлялося, президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Причина– скандал на тлі помилування засудженого за покривання сексуального насильства над дітьми.

Нагадаємо, депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.