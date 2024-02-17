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Стало відомо, коли Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною
Стьоре зазначив, що найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 «зі зрозумілих причин»
фото з відкритих джерел

За оцінкою норвезького прем’єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів

Через кілька тижнів очікується підписання двосторонньої угоди з Україною про так звані гарантії безпеки в межах рамкової декларації «Групи семи». Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре інформагентству NTB у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого.

За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 «зі зрозумілих причин».

«Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета – укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист», – додав він.

За оцінкою норвезького прем’єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Також президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода охоплюватиме довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України.

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження. 

Теги: Олаф Шольц президент Україна Володимир Зеленський військові Норвегія міністр

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