Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вбивство Навального. Президент Бразилії став «адвокатом» Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вбивство Навального. Президент Бразилії став «адвокатом» Путіна
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступає на відкритті 37-ї чергової сесії Асамблеї Африканського Союзу в штаб-квартирі Африканського Союзу в Аддіс-Абебі, Ефіопія, 17 лютого 2024 року
фото: Reuters

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що утримається від висловлення позиції щодо смерті Навального з міркувань «здорового глузду».

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що «банально» звинувачувати президента Росії Володимира Путіна у вбивстві Олексія Навального до офіційних результатів розслідування смерті опозиціонера. Про це Сілва висловився у неділю, показово відрізняючись своєю риторикою щодо смерті Навального серед інших лідерів Заходу та Європи, пише Reuters.

На пресконференції, що відбулася після участі в саміті Африканського Союзу в Аддіс-Абебі (Ефіопія), Лула сказав, що утримається від висловлення позиції щодо смерті Навального з міркувань «здорового глузду».

«Цей громадянин помер у в'язниці, я не знаю, чи був він хворий або мав якісь проблеми... Висувати звинувачення – це банально. Я сподіваюся, що будуть пояснення, чому ця людина померла, ось і все», – сказав Інасіо Лула да Сілва. 

Як пише Reuters, такі коментарі політика свідчать про те, що «незахідні країни» не приєдналися до зусиль Заходу, спрямованих на глибоку ізоляцію Путіна через вторгнення в Україну та інші питання, вказує ЗМІ.

Reuters нагадує, що Лула відомий різними заявами щодо війни в Україні: він публічно засуджував вторгнення РФ, але водночас закликав до невигідного для української сторони миру. Також він казав, що саме Сполучені Штати Америки безпідставно затягнули війну.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Учора команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах. 

Читайте також:

Смерть Навального. Як відреагував світ?

Bild з'ясувала, про що домовлялися Росія, США й Німеччина перед смертю Навального

Теги: росія поліція президент Олексій Навальний розслідування смерть політика вбивство Німеччина диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні 2022 року у Стамбулі відбулася спроба мирних переговорів між Україною та РФ
Міноборони України назвало умови завершення війни
20 сiчня, 11:20
Антоніу Гутерреш — генеральний секретар ООН
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
31 сiчня, 08:24
Дрон нібито збили за допомогою системи протиповітряної оборони в небі над територією Псковської області
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотників у Псковській області
31 сiчня, 08:08
Злочин працівника, за словами прокурорів, «негайно й серйозно зашкодив здатності ЦРУ збирати дані зовнішньої розвідки проти ворогів Америки»
40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ
2 лютого, 11:26
Канадці продовжують слідкувати за подіями в Україні
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7 лютого, 07:41
Житловий будинок, уражений ізраїльським ударом у Рафаху в січні
Байден зробив нову заяву щодо перемир'я у Секторі Гази
9 лютого, 08:30
У Росії загорівся нафтопереробний завод
Безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ
9 лютого, 11:57
57-річний Олександр Марченко у день загибелі разом з іншими трьома бійцями прикривав відступ товаришів
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
16 лютого, 09:00
Росія, США й Німеччина нібито вели переговори про обмін Навального
Bild з'ясувала, про що домовлялися Росія, США й Німеччина перед смертю Навального
Сьогодні, 13:56

Соціум

Вбивство Навального. Президент Бразилії став «адвокатом» Путіна
Вбивство Навального. Президент Бразилії став «адвокатом» Путіна
Сенатори США представлять резолюцію, яка засуджує дії Угорщини – ЗМІ
Сенатори США представлять резолюцію, яка засуджує дії Угорщини – ЗМІ
У Бразилії жінка відсвяткувала 112-річчя та поділилася секретом довголіття
У Бразилії жінка відсвяткувала 112-річчя та поділилася секретом довголіття
Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild
Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild
У Польщі жорстоко вбито 38-річну українку
У Польщі жорстоко вбито 38-річну українку
У Севастополі помер замкомандувача 18-ї армії РФ, якого поранили на війні в Україні
У Севастополі помер замкомандувача 18-ї армії РФ, якого поранили на війні в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
63K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
60K
Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті
50K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
24K
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
22K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua