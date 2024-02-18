Вбивство Навального. Президент Бразилії став «адвокатом» Путіна

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступає на відкритті 37-ї чергової сесії Асамблеї Африканського Союзу в штаб-квартирі Африканського Союзу в Аддіс-Абебі, Ефіопія, 17 лютого 2024 року

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що утримається від висловлення позиції щодо смерті Навального з міркувань «здорового глузду».

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що «банально» звинувачувати президента Росії Володимира Путіна у вбивстві Олексія Навального до офіційних результатів розслідування смерті опозиціонера. Про це Сілва висловився у неділю, показово відрізняючись своєю риторикою щодо смерті Навального серед інших лідерів Заходу та Європи, пише Reuters.

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На пресконференції, що відбулася після участі в саміті Африканського Союзу в Аддіс-Абебі (Ефіопія), Лула сказав, що утримається від висловлення позиції щодо смерті Навального з міркувань «здорового глузду».

«Цей громадянин помер у в'язниці, я не знаю, чи був він хворий або мав якісь проблеми... Висувати звинувачення – це банально. Я сподіваюся, що будуть пояснення, чому ця людина померла, ось і все», – сказав Інасіо Лула да Сілва.

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Як пише Reuters, такі коментарі політика свідчать про те, що «незахідні країни» не приєдналися до зусиль Заходу, спрямованих на глибоку ізоляцію Путіна через вторгнення в Україну та інші питання, вказує ЗМІ.

Reuters нагадує, що Лула відомий різними заявами щодо війни в Україні: він публічно засуджував вторгнення РФ, але водночас закликав до невигідного для української сторони миру. Також він казав, що саме Сполучені Штати Америки безпідставно затягнули війну.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Учора команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

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Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

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