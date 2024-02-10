Українець подарував голові МЗС Угорщини шматок російського танка

Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні

Керівник американського фонду «Центр допомоги Україні у США» Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто шматок російського танка, спаленого у битві за Київ. Про це Прокопенко повідомив у своєму Фейсбуці.

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Їхня зустріч відбулася під час Європейської конференції в Гарвардському університеті (США), на якій присутні європейські дипломати та посадовці, студенти і науковці зі США та Євросоюзу.

«Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь ласка, пам’ятайте уроки історії і що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року», – сказав Прокопенко, передаючи металевий фрагмент угорському міністру.

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Зазначається, що Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

Нагадаємо, Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

До слова, українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить «конкретне розуміння» у цьому напрямку.