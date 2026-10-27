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Сікорський спростував міф про «непереможність» Росії та нагадав про її поразки у війнах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сікорський спростував міф про «непереможність» Росії та нагадав про її поразки у війнах
Історичні приклади свідчать, що Росія не є непереможною, попри міфи пропаганди Кремля
фото: Reuters

Глава МЗС Польщі навів приклади з історії та заявив, що перебіг подій може бути зовсім іншим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на Заході поширився міф про те, що Росія завжди перемагає. Він нагадав про низку воєн і протистоянь, у яких Москва зазнала поразки, та наголосив, що майбутній розвиток подій може бути іншим, ніж очікують прихильники тези про російську непереможність. Про це дипломат розповів під час спілкування з журналістами на Igrzyska Wolności 2026, пишек «Главком».

«На Заході успішно вкорінили міф про те, що Росія завжди перемагає. Але все не завжди складається на її користь», – сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС навів кілька історичних прикладів. Зокрема, він нагадав про поразку Російської імперії у Кримській війні 1853–1856 років, а також у війні з Японією 1904-1905 років.

Сікорський також згадав вихід Росії з Першої світової війни після революційних подій, невдале вторгнення до Польщі, радянську війну в Афганістані та завершення холодної війни, яке він розглядає як поразку Москви.

«Вони програли Кримську війну. Вони програли війну з Японією. Після Першої світової війни вони пішли, підібгавши хвіст. Вони програли вторгнення до Польщі. Вони програли в Афганістані. І вони програли холодну війну», – зазначив польський міністр.

На думку Сікорського, історичні приклади свідчать, що Росія не є непереможною, а перебіг конфліктів не обов’язково відповідає очікуванням Москви. «Тож усе може скластися зовсім інакше», – підсумував він.

Варто нагадати, що раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що передача Росії двох міст на Донбасі, які залишаються під контролем України, не призведе до завершення війни. На його думку, американські переговорники помилково вважають, що територіальна поступка дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зберегти обличчя та припинити бойові дії.

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Теги: росія Польща війна міф пропаганда історія

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