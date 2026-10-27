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Глава МЗС Польщі пояснив, чи завершить війну передача Донбасу Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Глава МЗС Польщі пояснив, чи завершить війну передача Донбасу Росії
Передача територій не заспокоїть агресора та не зупинить війну, вважає дипломат
фото: AP

Радослав Сікорський вважає, що американські переговорники помиляються, зводячи війну до територіального питання

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що передача Росії двох міст на Донбасі, які залишаються під контролем України, не призведе до завершення війни. На його думку, американські переговорники помилково вважають, що територіальна поступка дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зберегти обличчя та припинити бойові дії. Про це дипломат заявив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Американські переговорники припускаються помилки, вважаючи, що ця війна точиться лише за території. Вони думають, що якщо Україна просто віддасть ті два міста на Донбасі, які ще залишилися, Путін зможе зберегти обличчя, і війна закінчиться», – сказав Сікорський.

Водночас польський міністр припустив, що навіть у разі таких поступок може настати лише тимчасова пауза у бойових діях.

«Можливо, настане якесь затишшя. Але Радянський Союз без України – це Росія, яка втратила статус великої держави», – зазначив він.

За словами Сікорського, прагнення Москви виходять за межі контролю над окремими територіями України. «Щоб бути глобальною наддержавою, Росії потрібна Україна», – наголосив глава польського МЗС.

Варто нагадати, що Росія прагне встановити контроль над Донбасом, однак не може захопити його військовим шляхом. Водночас Україна не хоче віддавати цей регіон через питання суверенітету та власної довгострокової безпеки. Це питання залишається одним із ключових у пошуку домовленостей для завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

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Теги: Донбас війна Польща США росія Україна переговори

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