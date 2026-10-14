Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях
У ніч проти 14 жовтня російські терористи завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
«У ніч на 14 жовтня (з 18:00 13 жовтня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. Особливість – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість «балістики» по об’єктах енергетики», – йдеться у повідомленні.
Радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:
- 39 ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400/ «Циркон»/«Онікс»;
- 128 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. 77 реактивних), «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія».
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:
- чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/С-400/ «Циркон»/«Онікс»;
- 115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.
За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла.
Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.
Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.
До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.
Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.
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