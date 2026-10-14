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Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ
Наслідки російської атаки на Київ
фото: Київська міська прокуратура

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях

У ніч проти 14 жовтня російські терористи завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 14 жовтня (з 18:00 13 жовтня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. Особливість – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість «балістики» по об’єктах енергетики», – йдеться у повідомленні.

Радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

  • 39 ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400/ «Циркон»/«Онікс»;
  • 128 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. 77 реактивних), «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія».

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:

  • чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/С-400/ «Циркон»/«Онікс»;
  • 115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. 

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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