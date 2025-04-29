Вибори в Канаді: Карні поділився світлиною з дільниці

За результатами виборів буде призначено нового премʼєр-міністра та уряд Канади

Лідер правлячої Ліберальної партії Канади Марк Карні поділився світлиною з виборчої дільниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Карні.

У соціальній мережі Х він зазначив, що вже проголосував та розмістив фото.

«Я щойно проголосував. Обов'язково зроби це і ти», – написав Марк Карні.

Варто зазначити, що в Канаді тривають парламентські вибори. За їх результатами буде призначено нового премʼєр-міністра та уряд країни.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня.

Хоча на федеральному рівні у Канаді зареєстровано 16 партій, лише пʼятьом з них соцопитування прогнозують місця у парламенті: Ліберальній партії, очолюваній премʼєр-міністром Марком Карні, опозиційній Консервативній партії на чолі із Пʼєром Полієвом, Новій демократичній партії, Партії Зелених, а також Квебекському блоку.

Згідно з прогнозами, значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія, хоча ще на початку року найбільшою підтримкою користувалися консерватори. Час роботи виборчих дільниць різнитиметься, залежно від регіону, але вони будуть відкритими протягом 12 годин.

10 березня новим головою уряду став колишній голова Банку Канади Марк Карні. Він хоч і близький до лібералів, але не був членом партії. Зазначимо, що Марк Карні під час внутрішньопартійних виборів заявляв, що повністю підтримує позицію уряду Канади – надавати підтримку Україні.

Позиція П’єра Пуальєвра та консерваторів більш суперечлива. Вони ніби засуджують російську агресію та виступають за посилення допомоги Україні. Проте раніше консерватори під різними приводами блокували ініціативи уряду Трюдо, що впливали на Україну.