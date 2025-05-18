У Румунії сьогодні другий тур президентських виборів

Станом на 9:38 у другому турі президентських виборів Румунії явка складає 11,25%

Сьогодні, 18 травня, у Румунії відбувається другий тур виборів президента. За пост президента змагаються прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і антиукраїнський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Про це повідомляє «Главком».

Виборчі дільниці у Румунії відкрилися о 07:00 за місцевим часом. Саме голосування завершується о 21:00, водночас люди, які стоять у черзі до виборчої дільниці зможуть проголосувати й після.

Виборці за кордоном мали можливість проголосувати за кандидатів з п'ятниці.

За даними місцевих ЗМІ, станом на 9:38 у другому турі президентських виборів у неділю проголосували 2 076 802 румуни, а явка складає 11,25%.

Нагадаємо, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.

Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.

Також повідомлялося, що напередодні виборів у Румунії фейкове об’єднання українців підтримало проросійського кандидата.

До слова, сьогодні президента також обирає Польща.