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Росія вдарила дронами по Києву, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила дронами по Києву, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 29 квітня
фото ілюстративне

Цієї ночі гучно було й на Київщині. Декілька міст України перебували під загрозою ударних дронів

Дрони РФ атакували Київ та область, вибухи в Росії, на Чернігівщині загинув чоловік через атаку БпЛА, у Канаді тривають парламентські вибори.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 29 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака дронів на Київ

У ніч на 29 квітня у столиці прогриміли вибухи. Спершу стало відомо, що у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Тоді ж на місце влучань попрямували екстрені служби.

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці.

Атака дронів на Чернігівщину

Увечері 28 квітня російські дрони атакували Чернігівську область. Армія РФ вдарила ударними дронами по житловому будинку в селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Через російську атаку загинув 68-річний чоловік. 38-річний односельчанин кинувся на порятунок пенсіонера попри небезпеку, але врятувати пенсіонера не вдалось.

Вибухи в Росії

Цієї ночі у Рязанській області прогриміли вибухи. Перші вибухи місцеві почули близько першої години ночі. Тоді у небі росіяни побачили яскраві спалахи, на автомобілях спрацювали сигналазації.

Очевидці кажуть, що серія вибухів прогриміла в районі нафтопереробного заводу. П'ять гучних вибухів нарахували вони.

Також вибухи лунали у Липецькій області. У Калузькій області також росіяни поскаржились на вибухи.

У Канаді тривають парламентські вибори

Лідер правлячої Ліберальної партії Канади Марк Карні поділився світлиною з виборчої дільниці.

«Я щойно проголосував. Обов'язково зроби це і ти», – написав Марк Карні.

За результатами виборів буде призначено нового премʼєр-міністра та уряд країни.

Згідно з прогнозами, значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія, хоча ще на початку року найбільшою підтримкою користувалися консерватори. 

Вебсайт Elections Canada зазнав збою під час підрахунку голосів на федеральних виборах. Сайт став недоступним у багатьох регіонах Канади, коли почався підрахунок голосів після закриття виборчих дільниць.

Elections Canada підтвердила наявність технічних проблем і працює над відновленням повного доступу до сайту.

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Теги: вибори армія партії жінка чоловік росіяни Марк Карні

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