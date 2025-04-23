Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу
Макрон хоче продовжувати залишатись лідером Франції
фото із відкритих джерел

Дії Макрона на міжнародній арені позитивно сприймаються французькими виборцями

Президент Франції Еммануель Макрон вивчає можливість розпуску парламенту та проведення дострокових виборів уже цієї осені. Про це пише «Главком» посилаючись на Bloomberg.

Макрон останніми тижнями консультувався з цього питання з фігурами зі свого найближчого оточення. Один із варіантів, що розглядаються, – почекати до наступного року, щоб поєднати парламентські вибори із запланованим муніципальним голосуванням у 2026 році. Раніше у грудні Макрон заявляв партійним лідерам, що має намір уникати дострокового голосування до закінчення свого президентського терміну у 2027 році. Адміністрація президента відмовилася коментувати можливість розпуску парламенту.

Повернення Макрона на міжнародну арену позитивно сприймається французькими виборцями, підвищуючи рейтинг схвалення. Опитування Ifop для Ouest-France показало, що популярність президента зросла до 31% у березні, що на сім пунктів вище, ніж у попередньому місяці. Однак деякі союзники Макрона побоюються, що нові вибори найближчими місяцями можуть ще більше «розмити» його більшість у парламенті, тоді як Національне об'єднання Марін Ле Пен продовжує зміцнювати свої позиції.

Як зазначають у Bloomberg, подібний крок може поставити під загрозу відносну стабільність, яка встановилася у Франції з грудня, коли Макрон призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром. До цього відбулися вибори до Національних зборів, які роздробили його та призвели до місяців політичного хаосу.

Нагадаємо, наприкінці березня Марін Ле Пен отримала чотирирічний термін, що включає два роки під домашнім арештом з електронним моніторингом та два роки умовно. Крім цього, лідера французьких ультраправих негайно позбавили виборчих прав на п'ятирічний період, що унеможливлює її участь у президентських перегонах у Франції 2027 року. Ле Пен звинувачувалась у розтраті коштів Європейського парламенту, призначених для оплати праці асистентів депутатів.

Нагадаємо, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться  в Лондоні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. У соціальній мережі Х французький лідер відзначив, що європейські лідери «об'єднані у своєму прагненні миру».

Читайте також:

Теги: Франція Еммануель Макрон рейтинг вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому вибори стали загрозою для демократій?
Як вибори стали зброєю проти демократії?
3 квiтня, 09:18
Кандидати на посаду президента Польщі
Польща обирає президента. Варіанти для України: від задовільного до поганого Сусіди
15 квiтня, 15:05
Франція робить ставку на винищувачі Rafale
До п'яти Refale щомісяця: Франція прискорює виробництво винищувачів
25 березня, 08:40
Марк Карні, П'єр Пуальєвр та Джагміт Сінгх прагнуть завоювати симпатії канадців
У Канаді стартували передвиборчі перегони: перші обіцянки політиків
25 березня, 12:14
Зовнішня політика президента США спричинила глобальний резонанс у всьому світі
Трамп підвищив рейтинги політиків по всьому світу – Financial Times
27 березня, 04:57
Президент Франції наполягає на тому, що російські удари мають закінчитися й припинення вогню має відбутися якнайшвидше
Макрон жорстко відреагував на обстріли України
6 квiтня, 20:58
Мерія міста Аржелес-Газост вирішила заборонити Coca-Cola
«Символічний жест»: містечко у Франції оголосило бойкот Coca-Cola через Трампа
14 квiтня, 12:11
Кіт Келлог заявив, що «був радий бачити» українських посадовців
Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі
17 квiтня, 21:25
Жан-Ноель Барро вважає, що реальні кроки до миру повинні виходити від Москви
Французький міністр про «великоднє перемирʼя»: Маркетингова операція для Трампа
Вчора, 14:19

Політика

Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу
Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу
Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського
Ватикан розповів, якими були останні слова Папи Римського
Україна таємно направила інструкторів з дронів до Британії – The Times
Україна таємно направила інструкторів з дронів до Британії – The Times
План Трампа: що отримають Росія та Україна? Деталі від американських ЗМІ
План Трампа: що отримають Росія та Україна? Деталі від американських ЗМІ
МЗС України розповіло про візит посла Китаю
МЗС України розповіло про візит посла Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
31K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
28K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
18K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
14K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua