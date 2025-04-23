Макрон має намір піти на дострокові вибори: Bloomberg оцінило шанси на перемогу

Дії Макрона на міжнародній арені позитивно сприймаються французькими виборцями

Президент Франції Еммануель Макрон вивчає можливість розпуску парламенту та проведення дострокових виборів уже цієї осені. Про це пише «Главком» посилаючись на Bloomberg.

Макрон останніми тижнями консультувався з цього питання з фігурами зі свого найближчого оточення. Один із варіантів, що розглядаються, – почекати до наступного року, щоб поєднати парламентські вибори із запланованим муніципальним голосуванням у 2026 році. Раніше у грудні Макрон заявляв партійним лідерам, що має намір уникати дострокового голосування до закінчення свого президентського терміну у 2027 році. Адміністрація президента відмовилася коментувати можливість розпуску парламенту.

Повернення Макрона на міжнародну арену позитивно сприймається французькими виборцями, підвищуючи рейтинг схвалення. Опитування Ifop для Ouest-France показало, що популярність президента зросла до 31% у березні, що на сім пунктів вище, ніж у попередньому місяці. Однак деякі союзники Макрона побоюються, що нові вибори найближчими місяцями можуть ще більше «розмити» його більшість у парламенті, тоді як Національне об'єднання Марін Ле Пен продовжує зміцнювати свої позиції.

Як зазначають у Bloomberg, подібний крок може поставити під загрозу відносну стабільність, яка встановилася у Франції з грудня, коли Макрон призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром. До цього відбулися вибори до Національних зборів, які роздробили його та призвели до місяців політичного хаосу.

Нагадаємо, наприкінці березня Марін Ле Пен отримала чотирирічний термін, що включає два роки під домашнім арештом з електронним моніторингом та два роки умовно. Крім цього, лідера французьких ультраправих негайно позбавили виборчих прав на п'ятирічний період, що унеможливлює її участь у президентських перегонах у Франції 2027 року. Ле Пен звинувачувалась у розтраті коштів Європейського парламенту, призначених для оплати праці асистентів депутатів.

Нагадаємо, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться в Лондоні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. У соціальній мережі Х французький лідер відзначив, що європейські лідери «об'єднані у своєму прагненні миру».