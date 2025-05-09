На думку проросійського кандидата у президенти Джордже Сіміона, Румунія заслуговує на взаємну вигоду за допомогу, надану Україні

Проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон, який здобув перемогу в першому турі виборів, висловив вимогу до України щодо компенсації за передану систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Главком із посиланням на Digi24.

Сіміон заявив, що Україна має поважати національні та релігійні права півмільйона етнічних румунів, які проживають на її території. На його думку, Румунія заслуговує на взаємну вигоду за допомогу, надану Україні.

«Ми хочемо компенсації за участь Румунії у воєнних діях. Чи буде це зерно, контракти на відбудову чи щось інше – не знаю. Але за систему Patriot, яку Клаус Йоганніс подарував Україні, зрадивши інтереси румунської нації, ми маємо отримати щось у відповідь», – заявив політик.

На запитання про можливу підтримку нового пакета допомоги Україні в Європейській Раді Сіміон відповів, що діятиме виключно в інтересах Румунії. Він наголосив, що його пріоритетом залишаються румунські громадяни і висловився за політику нейтралітету щодо війни Росії проти України.

«Ми не підтримуємо ескалацію, не постачатимемо зброю і діятимемо в повній відповідності до курсу адміністрації Дональда Трампа, нашого стратегічного партнера», – заявив Сіміон.

Раніше ми писали, що міністерство закордонних справ Румунії відкинуло звинувачення російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженню, що призвело до війни в Україні. Речник МЗС Андрей Царнеа наголосив, що вступ Румунії до НАТО є суверенним рішенням румунського народу та країн-союзниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

«Водночас членство Румунії в НАТО не становить загрози безпеці для будь-кого. Це конкретний і доведений факт. Президент Путін використовує ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією. Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, – це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою», – заявив Царнеа.