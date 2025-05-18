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Як українці оцінили переговори в Стамбулі: дані опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Як українці оцінили переговори в Стамбулі: дані опитування
Зустріч українських та російських перемовників у Стамбулі
фото: Reuters

16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією

74% українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов. Крім того, 53% респондентів вважають нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Про це свідчать дані останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг», передає «Главком».

Згідно з опитуванням, лише чверть респондентів вважають, що переговори в Туреччині наблизять мир, більшість українців переконані, що Україна повинна демонструвати відкритість до діалогу.

47% опитаних підтримують участь Зеленського в переговорах навіть за відсутності Путіна. Основними причинами відсутності російського лідера на переговорах називають небажання завершувати війну (54%) та страх (22%).

Дані останнього опитування
Дані останнього опитування

Водночас 53% респондентів вважають нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним, а лише 25% переконані, що переговори в Туреччині дійсно можуть наблизити кінець війни.

Як українці оцінили переговори в Стамбулі: дані опитування фото 1

До слова, дані опитування КМІС рейтинг довіри до очільника України Володимира Зеленського зріс з 69% до 74%.

Порівняно з останнім опитуванням у березні 2025 року довіра президенту зросла: з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Зауважимо, що протягом тижня увага всього світу була прикута до Туреччини, де мали відбутися перші «прямі україно-російські переговори» з 2022 року. Запропонував такий формат безпосередньо Володимир Путін у своєму зверненні в ніч на 11 травня, причому одразу назвав і місце, і дату цих перемовин.

Щоправда, зробив він це, свідомо проігнорувавши запропоноване Україною, Європою та США 30-денне перемир’я. Тож з самого початку закралися підозри, що Кремль насправді хоче «з’їхати» з теми перемир’я, підмінивши її безплідним переливанням з пустого в порожнє, в чому російські переговорники є великими майстрами. Забігаючи вперед, можна сказати, що приблизно так і відбулося, але з деякими цікавими нюансами.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» ««Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч».

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше ми писали, що у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

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Теги: переговори Стамбул соцопитування

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