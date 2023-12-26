Кількість претендентів на посаду президента Росії перевищила 30

Понад 30 осіб претендують на висування як кандидата на посаду президента Росії, заявила голова Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова. За її словами, кампанія буде конкурентною. Вона пояснила, що зараз у висуванців «організаційний час», вони проводять різні заходи та беруть участь у з'їздах. Про це пишуть росЗМІ.

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«Звісно, ​​кампанія буде конкурентною, оскільки очевидно, що буде більше одного кандидата. Принаймні зараз претендентів на те, щоб стати кандидатом, вже понад 30», – сказала глава ЦВК.

Раніше віце-спікер Держдуми та перший заступник керівника партії «Нові люди» Владислав Даванков подав документи до Центрвиборчкому Росії для участі у президентських виборах. Рішення про висування Даванкова було ухвалено на передвиборчому з'їзді партії. Політиці не потрібно збирати підписи на свою підтримку, оскільки «Нові люди» мають фракцію у нижній палаті російського парламенту.

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25 грудня також стало відомо, що документи для участі у виборах подав голова ЛДПР Леонід Слуцький, який раніше заявив, що його передвиборча програма формуватиметься як відповідь на значні громадські запити. Виступаючи на XXXV партійному з'їзді, кандидат у президенти додав, що планує відвідати близько 30 регіонів.

Нагадаємо, ініціативна група висунула кандидатуру Катерини Дунцової на виборах президента РФ. Журналістка з Ржева Тверської області РФ позиціює себе як майбутню «незалежну кандидатку».

40-річна конкурентка Путіна працює журналісткою у Ржеві Тверської області РФ і виховує трьох дітей. Також вона координаторка добровольчого пошуково-рятувального загону, рік працювала депутаткою Ржевської міськради. Має журналістську та юридичну вищу освіту.





