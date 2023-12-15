Дружина Бойка має квартиру поблизу Кремля за понад 190 млн рублів – розслідування
Дружина Бойка володіє квартирою в елітному районі Москви загальною площею 220 кв. м
Дружина нардепа забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка володіє квартирою у центрі Москви площею понад 220 кв. м. Про це йдеться в матеріалі «Схем».
Нардеп задекларував елітні апартаменти у самому центрі Москви неподалік Кремля, площею 220 кв. м та офіційною кадастровою вартістю 192 млн рублів (77 млн грн за курсом НБУ). Він вважає своє майно у РФ «замороженим».
«Законного способу переведення коштів з рахунків, або у випадку продажу квартири не існувало з 2014 року. А перевозити готівку у валізі, як Остап Бендер через румунський кордон, суперечило моїм принципам. Тому я особисто гроші та нерухомість у Росії вважаю «замороженими», – зазначив парламентар у коментарі журналістам.
За даними ЗМІ, Бойко не надав прямої відповіді на запитання, чи сплачує його родина в бюджет РФ обов’язковий регулярний платіж – податок на нерухомість фізичної особи.
«З розрахунку від офіційної кадастрової вартості, він мав би складати майже 400 тисяч рублів щорічно (близько 150 тис. грн за курсом НБУ)», – зазначається у матеріалі.
Натомість нардеп пояснив, що не має змоги перевірити, що відбувається з його майном у РФ.
«Що зараз відбувається з квартирою та рахунками сказати не можу, тому що практично два роки не маю можливості перевірити їх стан. До війни квартира була порожня, ніхто в ній не проживав. Що з нею зараз мені наразі не відомо. Але я зобов’язаний згідно з чинним законодавством відображати ці активи у кожній річній декларації», – сказав він.
За даними «Схем», нардеп задекларував квартиру у РФ, оформлену на його дружину Віру Бойко. У публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика, але розслідувачі встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 кв. м.
«Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 млн грн за курсом НБУ станом на дату публікації). Житловий комплекс називається «Ваш клубный дом», як вказано в рекламному оголошенні це – «елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі». Родина Бойка придбала елітні квадратні метри в Москві у 2006 році, через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича», – йдеться в матеріалі.
Також журналісти, з посиланням на декларацію Бойка, повідомляли, що дружина депутата зберігає рублі та золото в російському банку. Сумарна вартість – 7,6 млн рублів (близько 3 млн грн).
Нагадаємо, інвестиційний фонд «Хантер», яким через кіпрську фірму володіє особа, пов’язана з проросійським нардепом Юрієм Бойком, інвестував у квартири в київських житлових комплексах сотні мільйонів гривень. Також фонд став співвласником компаній, що пов’язані з будівництвом у Києві.
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