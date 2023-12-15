Дружина Бойка має квартиру поблизу Кремля за понад 190 млн рублів – розслідування

Квартира дружини Бойка розташована в житловому комплексі «Ваш клубный дом», який є одним із найпрестижніших локацій в Москві

Дружина Бойка володіє квартирою в елітному районі Москви загальною площею 220 кв. м

Дружина нардепа забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка володіє квартирою у центрі Москви площею понад 220 кв. м. Про це йдеться в матеріалі «Схем».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нардеп задекларував елітні апартаменти у самому центрі Москви неподалік Кремля, площею 220 кв. м та офіційною кадастровою вартістю 192 млн рублів (77 млн грн за курсом НБУ). Він вважає своє майно у РФ «замороженим».

Нардеп задекларував елітні апартаменти площею 220 кв. м та офіційною кадастровою вартістю 192 млн рублів фото: «Схеми»

«Законного способу переведення коштів з рахунків, або у випадку продажу квартири не існувало з 2014 року. А перевозити готівку у валізі, як Остап Бендер через румунський кордон, суперечило моїм принципам. Тому я особисто гроші та нерухомість у Росії вважаю «замороженими», – зазначив парламентар у коментарі журналістам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ЗМІ, Бойко не надав прямої відповіді на запитання, чи сплачує його родина в бюджет РФ обов’язковий регулярний платіж – податок на нерухомість фізичної особи.

Житловий комплекс називається «Ваш клубный дом» фото: «Схеми»

«З розрахунку від офіційної кадастрової вартості, він мав би складати майже 400 тисяч рублів щорічно (близько 150 тис. грн за курсом НБУ)», – зазначається у матеріалі.

Натомість нардеп пояснив, що не має змоги перевірити, що відбувається з його майном у РФ.

Родина Бойка придбала елітні квадратні метри в Москві у 2006 році фото: «Схеми»

Квартира розташована в елітному районі Москви у Зачатівському провулку фото: «Схеми»

«Що зараз відбувається з квартирою та рахунками сказати не можу, тому що практично два роки не маю можливості перевірити їх стан. До війни квартира була порожня, ніхто в ній не проживав. Що з нею зараз мені наразі не відомо. Але я зобов’язаний згідно з чинним законодавством відображати ці активи у кожній річній декларації», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними «Схем», нардеп задекларував квартиру у РФ, оформлену на його дружину Віру Бойко. У публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика, але розслідувачі встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 кв. м.

Дружина Бойка має квартиру поблизу Кремля за понад 190 млн рублів фото: «Схеми»

«Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 млн грн за курсом НБУ станом на дату публікації). Житловий комплекс називається «Ваш клубный дом», як вказано в рекламному оголошенні це – «елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі». Родина Бойка придбала елітні квадратні метри в Москві у 2006 році, через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича», – йдеться в матеріалі.

Також журналісти, з посиланням на декларацію Бойка, повідомляли, що дружина депутата зберігає рублі та золото в російському банку. Сумарна вартість – 7,6 млн рублів (близько 3 млн грн).

Нагадаємо, інвестиційний фонд «Хантер», яким через кіпрську фірму володіє особа, пов’язана з проросійським нардепом Юрієм Бойком, інвестував у квартири в київських житлових комплексах сотні мільйонів гривень. Також фонд став співвласником компаній, що пов’язані з будівництвом у Києві.