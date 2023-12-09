Чому США вигідно допомагати Україні у війні: Ющенко назвав несподівану причину

Коли в Європі йшла війна, американська економіка, особливо мілітарна, отримала найбільші вливання, запевняє Ющенко

Один із ключових моментів передвиборчої кампанії у США – це війна в Україні та в Ізраїлі

Сполученим Штатам Америки вигідно допомагати Україні у війні перш за все через економічний фактор. Як війна в Україні може позитивно вплинути на американську економіку, пояснив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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«Мені дуже подобається, що в найбільшій країні світу українська війна проти московської окупації потрапила в порядок денний як одне з внутрішніх питань великої Америки. Більше того, це питання суголосне з питанням ситуації на Близькому Сході», – зазначив Ющенко.

На його думку, президент США Джо Байден «грамотно визначив системні цілі» і показав американцям, чому українське питання вигідне для них. Байден наголошує, що йдеться про інвестиції в американську оборону і безпеку.

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Ющенко нагадав, що у 1940-1941 роках, коли почалася Друга світова війна, була найвища динаміка ВВП США, від 12% до 16%.

«Коли в Європі йшла війна, американська економіка, особливо мілітарна, отримала найбільші вливання. Президент Байден не зморюється говорити про те, що ми зараз продуктивні живі фінанси вкладаємо в американську економіку. Це робочі місця, це динаміка, це податки. Озброєння і запаси на складах, що вироблені багато років тому, а то й десятки років, ми віддаємо Україні, допомагаючи українському фронту», – каже третій президент України.

За його словами, один із ключових моментів передвиборчої кампанії у США – це війна України з Росією, і Ізраїлю з терористичними організаціями.

«Це один із дуже важливих компонентів перемоги американського президента. Я думаю, це добре розуміє і Демократична, і Республіканська партії», – підсумував Ющенко.

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Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.