Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти допомоги Україні – ЗМІ

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що закликатиме голосувати проти допомоги Україні

6 грудня в Сенаті (верхня палата Конгресу США) має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє ABC News.

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«Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні», – пояснив своє рішення Макконнелл.

Варто зазначити, що 6 грудня в Сенаті (верхня палата Конгресу США) має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, який запропонував президент США Джо Байден.

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Більшість із цих коштів (60 млрд) мають піти на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

Однак напередодні Демократична та Республіканська партії США провалили переговори щодо фінансування безпеки американського кордону.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США.

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні.