У Путіна з’явилася конкурентка? Що відомо про нову кандидатку в президенти РФ

Дунцова виступає за припинення бойових дій на територіях країн-сусідок Росії

Учора, 17 грудня, ініціативна група висунула кандидатуру Катерини Дунцової на виборах президента РФ. Журналістка з Ржева Тверської області РФ позиціює себе як майбутню «незалежну кандидатку». Про це сказано на її сайті.

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Як пише Sota, у неділю ініціативна група підтримала кандидатуру Дунцової на виборах глави РФ. У зборах, що відбулися в конгрес-центрі технополісу «Москва», взяли участь понад 700 осіб, за необхідного мінімуму в 500. На ньому був присутній також представник Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ.

«Трохи раніше всі нотаріуси Москви, за винятком одного, відмовилися допомагати із затвердженням (висунення, – ред.). Це призвело до довгої черги для реєстрації членів групи. Також у конгрес-центрі відключали світло приблизно на 15 хвилин, потім було задіяно аварійні генератори», – йдеться в повідомленні.

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За даними «7х7 – Горизонтальна Росія», влада й силові органи не перешкоджали проведенню заходу. А модератор зустрічі просив журналістів не ставити »політичних запитань».

У зборах на підтримку Дунцової взяли участь понад 700 осіб фото: Екатерина Дунцова/Telegram

Сама Дунцова після зборів заявила: «Я вірю, що разом ми переможемо та зробимо Росію вільною та мирною країною!».

Однак, за її словами, попереду ще багато роботи: 19 грудня ініціативна група має зареєструватися у ЦВК. Після цього Дунцова зможе відкрити виборчий рахунок, а потім розпочати збір підписів.

Дунцова сфотографувалася зі своїми прихильниками після зборів у конгрес-центрі технополісу «Москва» фото: Екатерина Дунцова/Telegram

Далі потрібно буде зібрати щонайменше 300 тисяч підписів за висування кандидатки Дунцової, причому не більше ніж від 7500 жителів конкретного суб'єкта РФ. Підписні листи до ЦВК РФ треба здати до 25 січня. Саме голосування пройде з 15 по 17 березня 2024 року.

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Що відомо про нову кандидатку

40-річна конкурентка Путіна працює журналісткою у Ржеві Тверської області РФ і виховує трьох дітей. Також вона координаторка добровольчого пошуково-рятувального загону, рік працювала депутаткою Ржевської міськради. Має журналістську та юридичну вищу освіту.

Дунцова сфотографувалася зі своїми прихильниками після зборів у конгрес-центрі технополісу «Москва» фото: Екатерина Дунцова/Telegram

На своєму сайті Дунцова позиціонує себе як майбутню «незалежну кандидатку» в президенти РФ.

«Щонайменше останні десять років країна рухається в неправильному напрямі: курс узято не на розвиток, а на саморуйнування. З кожним днем життя простих росіян стає дедалі важчим. Громадяни не можуть вільно висловлювати свою думку, якщо вона не збігається з позицією влади; зростає кількість політв'язнів, сотні тисяч людей витіснено з країни. Фактично знищено місцеве самоврядування, й у величезній державі усе вирішує одна людина. «Військові операції» на території суміжних держав ведуть до неминучої ізоляції та деградації», – йдеться на сайті кандидатки.

За її словами, Іран, Північна Корея та Еритрея – останні союзники Росії, які незабаром теж можуть відвернутися.

«Країні потрібні швидкі зміни: припинення бойових дій, демократичні реформи, звільнення політв'язнів. Нам належить скасувати усі нелюдські закони, відновити стосунки із зовнішнім світом. Змінити пріоритети бюджету: витрачати гроші на покращення життя громадян, а не на нові танки. Повернути відібрані свободи. Ми маємо зробити країну привабливою та комфортною для життя!» – вважає Дунцова.

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Що означає поява Дунцової

Політичні експерти розходяться в поглядах щодо Дунцової. За однією з версій, своєю можливою участю у виборах кандидатка підігруватиме Путіну й створюватиме ілюзію демократичного вибору в диктаторській країні.

Також не виключено, що за допомогою кандидатури журналістки з Ржева може спрацювати «ефект Тихановської» й подібного до того, як було 2020 року в Білорусі. Так, виборці можуть навмисно підтримати маловідому фігуру за принципом «будь хто, аби тільки не Путін».

Нагадаємо, що на збори ініціативної групи Дунцової прийшли двоє поліцейських. Правоохоронці стверджували, що їм надійшов виклик, який нібито ніяк не пов'язаний зі зборами на підтримку нової кандидатки.

Як відомо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Путін заявив, що реформа Конституції РФ у 2020 році, внаслідок якої тиран обнулив свої терміни та отримав право залишатися при владі до 2036 року, була «необхідна».

Став відомий список «команди Путіна».