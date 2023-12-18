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У Путіна з’явилась конкурентка на виборах президента

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Путіна з’явилась конкурентка на виборах президента
Катерина Дунцова виступає за припинення бойових дій в Україні
фото з відкритих джерел

Катерині Дунцовій необхідно зібрати щонайменше 300 тисяч підписів за своє висування від мешканців російських регіонів

У неділю, 17 грудня, ініціативна група підтримала кандидатуру журналістки Катерини Дунцової на виборах президента Росії. У зборах, що відбулися в конгрес-центрі технополісу «Москва», взяли участь понад 700 осіб, за необхідного мінімуму в 500. На ньому був присутній також представник Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ, повідомляє DW.

На збори ініціативної групи прийшли двоє поліцейських. Правоохоронці стверджували, що їм надійшов виклик, який нібито ніяк не пов'язаний зі зборами ініціативної групи Дунцової.

Тепер ініціативну групу належить зареєструвати до ЦВК. Після цього до 25 січня Дунцовій необхідно зібрати щонайменше 300 тисяч підписів за своє висування від мешканців російських регіонів, які пройдуть перевірку на справжність.

Катерина Дунцова – журналістка та координатор добровольчого пошуково-рятувального загону, працювала депутатом Ржевської міськради. Про свій намір висунутись на пост президента вона оголосила 16 листопада, пояснивши це рішення тим, що «останні десять років країна рухається в невірному напрямку: курс узятий не на розвиток, а на руйнування». Дунцова виступає за припинення бойових дій, демократичні реформи, визволення політв'язнів.

На початку грудня Дунцова повідомила, що банк ВТБ заблокував перекази на її ім'я після того, як вона звернулася до прихильників із проханням про фінансову підтримку.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Путін заявив, що реформа Конституції РФ у 2020 році, внаслідок якої тиран обнулив свої терміни та отримав право залишатися при владі до 2036 року, була «необхідна».

Став відомий список «команди Путіна».

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Теги: вибори в Росії путін Москва

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