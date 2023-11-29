Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч

Російські війська запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе по Україні

Politico назвало переможця свого щорічного рейтингу найвпливовіших людей Європи. Окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Атака дронів на Україну

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе.

Під час повітряної тривоги жителі Київщини почули вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що це працює протиповітряна оборона.

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Звуки вибухів пролунали і на Хмельниччині. В області працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА з Вінницької області в напрямку Старокостянтинова та ударні БпЛА в районі Шепетівки.

Хто став найвпливовішою людиною Європи: Politico назвало ім'я

Колишній прем’єр-міністр Польщі та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

Його опозиційна партія перемогла на виборах у Польщі, що, як зазначає видання, показує силу «навіть у хибній системі популістів». Яскравість Туска відзначається, мабуть, ніде так, як у Брюсселі, де його добре знають і люблять після того, як він був президентом Європейської ради з 2014 по 2019 рік.

Рейтинг поділено на три категорії: «діячі» – люди, наділені офіційною владою, «збурювачі», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

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Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico

Володимир Зеленський став найвпливовішим діячем у Європі за версією американського видання Politico у категорії «Мрійники». Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон.

Politico зазначає, що Зеленський надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Йдеться про те, що керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося висунути Україну на передній план членства в ЄС і НАТО.

На друге місце в категорії «Мрійники» видання поставило російського політика Олексія Навального. Також у ній опинилися президент міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, голова Європейського парламенту Роберта Мецола, член Дойл Ерену (нижня палата парламенту Республіки Ірландія – «Главком») Мері Лу Макдональд та президент Чехії Петр Павел.

Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону

У польських містах Перемишль і Медика кілька десятків українських водіїв перекрили дороги на знак протесту проти блокування кордону.

На в’їзді до Перемишля та в Медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв вийшли на пішохідний перехід, фактично заблокувавши рух транспорту.

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Ініціатори акцій не приховували, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок.

Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд Матеуша Моравецького в бездіяльності.

«Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів», – сказав політик.

За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію. Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. За словами Туска, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.