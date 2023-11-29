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Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
На Київщині та Хмельниччині працювали сили ППО
фото ілюстративне

Російські війська запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе по Україні

Politico назвало переможця свого щорічного рейтингу найвпливовіших людей Європи. Окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Атака дронів на Україну

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе.

Під час повітряної тривоги жителі Київщини почули вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що це працює протиповітряна оборона.

Звуки вибухів пролунали і на Хмельниччині. В області працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА з Вінницької області в напрямку Старокостянтинова та ударні БпЛА в районі Шепетівки.

Хто став найвпливовішою людиною Європи: Politico назвало ім'я

Колишній прем’єр-міністр Польщі та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

Його опозиційна партія перемогла на виборах у Польщі, що, як зазначає видання, показує силу «навіть у хибній системі популістів». Яскравість Туска відзначається, мабуть, ніде так, як у Брюсселі, де його добре знають і люблять після того, як він був президентом Європейської ради з 2014 по 2019 рік. 

Рейтинг поділено на три категорії: «діячі» – люди, наділені офіційною владою, «збурювачі», які здатні змінити статус-кво, і «мрійники», які представляють ідеї, що керують європейською владою та політикою.

Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico

Володимир Зеленський став найвпливовішим діячем у Європі за версією американського видання Politico у категорії «Мрійники». Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон. 

Politico зазначає, що Зеленський надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Йдеться про те, що керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося висунути Україну на передній план членства в ЄС і НАТО.

На друге місце в категорії «Мрійники» видання поставило російського політика Олексія Навального. Також у ній опинилися президент міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, голова Європейського парламенту Роберта Мецола, член Дойл Ерену (нижня палата парламенту Республіки Ірландія – «Главком») Мері Лу Макдональд та президент Чехії Петр Павел.

Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону

У польських містах Перемишль і Медика кілька десятків українських водіїв перекрили дороги на знак протесту проти блокування кордону. 

На в’їзді до Перемишля та в Медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв вийшли на пішохідний перехід, фактично заблокувавши рух транспорту.

Ініціатори акцій не приховували, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок.

Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд Матеуша Моравецького в бездіяльності.

«Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів», – сказав політик.

За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію. Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. За словами Туска, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.

Теги: окупанти Польща міністр дороги партії політика Володимир Зеленський Дональд Туск президент Варшава тривога

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